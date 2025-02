Der Oberhachinger Private-Equity-Spezialist Munich Private Equity hat den ersten von der BaFin zugelassenen ELTIF in Deutschland aufgelegt. Privatanleger können sich damit ab 5.000 Euro an der Anlageklasse Private Equity beteiligen. Munich Private Equity, der Spezialist für Private Equity im Kundensegment, kündigt den Start seines ersten European Long-Term Investment Funds (ELTIF) an und verbreitert damit sein Angebot im Privatkundensegment, wie der Vermögensverwalter in einer Unternehmensmitteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...