Die Schwäche an den chinesischen Märkten holt am Freitag auch die Xiaomi-Aktie ein. Das neue Smartphone stieß am Donnerstag jedoch auf breite Begeisterung. Ein weiteres Highlight: Das neu eingeführte Luxus-Elektrofahrzeug SU7 Ultra erreichte das für 2025 gesetzte Verkaufsziel bereits innerhalb von zwei Stunden. Zwei Stunden nach Markteinführung sollen die 10.000 Vorbestellungen für den SU7 Ultra bereits erreicht worden sein, so Xiaomi. Das Fahrzeug wird für 529.900 Yuan (72.726 Dollar) verkauft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...