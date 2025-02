In Südtirol sinken die Ladetarife der landeseigenen Alperia ab März deutlich. Parallel dazu hat das die Provinzregierung ein neues Förderpaket für Elektromobilität vorgestellt - und den Ausbau auf 1.000 Ladepunkte bis Ende 2026 angekündigt. Somit sind auch die gesenkten Ladepreise bei der Landesenergiegesellschaft Alperia als Teil dieses Förderpakets zu sehen. So wurden bisher (eher marktübliche) 0,60 €/kWh an AC-Ladepunkten und 0,89 €/kWh an DC-Ladern ...

