DJ MARKT USA/Wall Street nach schwachem Monat vor Stabilisierung

Nach der jüngsten Talfahrt der Wall Street setzen Marktakteure am Freitag auf eine Stabilisierung. Der Aktienterminmarkt lässt zum Monatsultimo auf eine etwas festere Handelseröffnung am Kassamarkt schließen. Börsianer zeigen sich erleichtert über das Monatsende, denn der Februar sei ein "schlimmer Monat" gewesen. So hat der marktbreite S&P-500 seine Gewinne seit Jahresbeginn wieder komplett eingebüßt - der Nasdaq-Composite hat am Vortag im Korrekturmodus geschlossen. Die technologielastige Nasdaq hat allein im Februar 5,5 Prozent eingebüßt - seit dem letzten Rekordhoch im Dezember beträgt der Abschlag bereits mehr als 8 Prozent. S&P-500 und Dow-Jones-Index liegen rund 3 Prozent auf Monatssicht im Minus.

Enttäuschende Nvidia-Geschäftszahlen und neue Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump hatten den Aktienmarkt zuletzt belastet. Bereits vor der jüngsten Korrektur hatten Händler vor selbiger mit dem Hinweis gewarnt, dass praktisch alle negativen Schlagzeilen der jüngsten Zeit am Markt abgeprallt seien. Daher sei die jüngste Korrektur keine Überraschung, heißt es im Handel. "Es sah so aus, als ob eine gewisse 'Zollmüdigkeit' eingesetzt hätte, obwohl Teilnehmer offensichtlich nicht bereit sind, diese scheinbare Eskalation in Trumps protektionistischer Haltung zu ignorieren, da die Aktien heftig und schnell verkauft wurden, als die jüngsten Schlagzeilen aufschlugen", sagt Marktstratege Michael Brown von Pepperstone.

Ob die sich abzeichnende Stabilisierung der US-Börsen mit den leichten Aufschlägen bis zum Handelsstart Bestand haben wird, dürfte der PCE-Index, das von der US-Notenbank favorisierte Inflationsmaß, mit entscheiden. Denn diese Kennziffer wird noch vor Handelsbeginn im Rahmen der persönlichen Ausgaben und Einkommen für Februar veröffentlicht.

February 28, 2025 06:29 ET (11:29 GMT)

