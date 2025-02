HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Aixtron von 13,80 auf 13,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein neuer Zyklus, in dem die Kunden in Anlagen investierten, dürfte frühestens 2026 beginnen. Dies werde untermauert vom Ausblick des Chipausrüsters, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Freitag vorliegenden Studie nach Jahreszahlen. Diese seien hinsichtlich des operativen Ergebnisses leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2025 / 08:21 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2025 / 08:21 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0WMPJ6