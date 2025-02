Die Westlake Corporation (NYSE: WLK) gab heute bekannt, dass Westlake Epoxy auf der JEC World Show 2025 vom 4. bis 6. März in Paris voraussichtlich mehrere neue Produkte vorzustellen wird. Am Stand 6-P114 werden wir unsere neuesten Innovationen zur Steigerung der Effizienz, Sicherheit und Leistungsfähigkeit präsentieren.

Im Laufe der Jahre hat Westlake Epoxy ein umfangreiches Netzwerk aufgebaut, das Anlagenhersteller, Materialformulierer, Automatisierer und Endverbraucher zusammenbringt, mit dem Ziel, einzigartige praktische Lösungen für die wachsende Verbundwerkstoffindustrie zu entwickeln. Diese Kooperationen haben wesentlich zur Entwicklung unseres Produktangebots beigetragen. Dazu gehört u.a. EpoVIVE, ein nachhaltigeres Epoxid-Produktportfolio, das auf der JEC World eingeführt wird.

Epoxidprodukte kommen bei der Herstellung von wichtigen Komponenten wie Rotorblättern für Windkraftanlagen, zentralen Längsholmen von Hubschraubern und H2-Tanks zum Einsatz und stellen in unserem Portfolio nachhaltiger Verbundwerkstofflösungen einen bedeutenden Schritt nach vorne dar. Entdecken Sie diese an unserem Stand und erleben Sie Innovation in Aktion, mit:

NEU Der recycelbaren Rotorblatttechnologie für Windkraftanlagen Unser innovativer Ansatz für die Produktion von Rotorblättern beinhaltet eine neuartige Recycling-Technologie, die die Trennung der Matrix von den Fasern und die anschließende Wiederverwendung der Matrix bei Verbundwerkstoffanwendungen ermöglicht.

Unser innovativer Ansatz für die Produktion von Rotorblättern beinhaltet eine neuartige Recycling-Technologie, die die Trennung der Matrix von den Fasern und die anschließende Wiederverwendung der Matrix bei Verbundwerkstoffanwendungen ermöglicht. Den schnellen, zuverlässigen und kosteneffizienten Produkten für die Wartung und Reparatur von Rotorblättern.

Produkten für die Wartung und Reparatur von Rotorblättern. Den NEUEN EpoVIVE-Produkten mit erhöhtem biobasiertem Anteil. Sie versetzen die Luftfahrtindustrie in die Lage, den Product Carbon Footprint (PCF) von Formteilen erheblich zu reduzieren, unabhängig von den Produktionsverfahren wie RTM, Prepreg und anderen.

Sie versetzen die Luftfahrtindustrie in die Lage, den Product Carbon Footprint (PCF) von Formteilen erheblich zu reduzieren, unabhängig von den Produktionsverfahren wie RTM, Prepreg und anderen. Der Phenolfaser-verstärkten Batterieabdeckung für Automobilanwendungen, die hohe mechanische Belastbarkeit und eine durchgehende Faserverstärkung mit dem besten schnell aushärtenden FST-Harzsystem (Fire Smoke Toxicity) seiner Klasse kombiniert.

für Automobilanwendungen, die hohe mechanische Belastbarkeit und eine durchgehende Faserverstärkung mit dem besten schnell aushärtenden FST-Harzsystem (Fire Smoke Toxicity) seiner Klasse kombiniert. Den vielseitig einsetzbaren, langlebigen Wasserstoffspeicherlösungen Unsere Produktpalette wurde mit dem Ziel entwickelt, die Langlebigkeit von Behältern für verschiedene Anwendungen zu gewährleisten, die Speichereffizienz zu maximieren, die Sicherheit zu garantieren und Energie zu sparen, während gleichzeitig die Reinheit der Gase erhalten bleibt.

Unsere Produktpalette wurde mit dem Ziel entwickelt, die Langlebigkeit von Behältern für verschiedene Anwendungen zu gewährleisten, die Speichereffizienz zu maximieren, die Sicherheit zu garantieren und Energie zu sparen, während gleichzeitig die Reinheit der Gase erhalten bleibt. Der nächsten Generation der Gravelbike-Technologie Erleben Sie die Vorteile der leichten Technologie für gesteigerte Leistung und längere Haltbarkeit.

"Wir verfolgen das Ziel, die Grenzen der Materialleistung zu verschieben und gleichzeitig Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu gewährleisten", erklärt Karl-Martin Schellerer, Senior Vice President, Performance and Essential Materials Europe and Asia. "Wir freuen uns darauf, mit Fachleuten aus der Branche Kontakt aufzunehmen und ihnen zu zeigen, wie sie mit unseren Lösungen ihre Ziele erreichen können."

Wenn Sie mehr über die EpoVIVE-Produkte und die neuen Entwicklungen von Westlake Epoxy erfahren wollen, laden wir Sie ein, an der technischen Präsentation mit dem Titel "Innovative Solutions for sustainable Composites" (Innovative Lösungen für nachhaltige Verbundstoffe) teilzunehmen, die am Mittwoch, dem 05. März, um 11:30-11:55 Uhr von Sigrid ter Heide auf der Composite Exchange, Agora, Halle 6, durchgeführt wird.

Bei Westlake Epoxy sind wir bestrebt, unser Engagement in den Bereichen Umwelt, Nachhaltigkeit und Unternehmensführung kontinuierlich voranzutreiben. Westlake Epoxy hat sich dem Ziel verschrieben, seinen CO2-Fußabdruck durch nachhaltige Beschaffung, Produkte und Herstellungsverfahren zu verringern. Gemeinsam machen wir Ihr Leben jeden Tag besser!

Über Westlake

Die Westlake Corporation (NYSE: WLK) ist ein globaler Hersteller und Lieferant von Materialien und innovativen Produkten, die das Leben jeden Tag verbessern. Mit Hauptsitz in Houston und Niederlassungen in Asien, Europa und Nordamerika liefert Westlake die Bausteine für lebenswichtige Lösungen vom Wohnungs- und Bauwesen über Verpackungen und das Gesundheitswesen bis hin zur Automobil- und Konsumgüterindustrie. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.westlake.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250227343254/de/

Contacts:

Medien-Kontakt:



Dr. Oliver Mieden, Head of Communications Public Affairs Europe and Asia

Westlake Germany GmbH Co. KG, Carl-Zeiss-Ring 25, 85737 Ismaning, Deutschland

Telefon: +49 (0)89 96103-282, E-Mail: oliver.mieden@westlake.com

Mila Hierner, Global Marketing Communication Manager

Westlake Epoxy Belgium BV, Avenue Jean Monnet 1, 1348 Ottignies Louvain-la-Neuve, Belgien

Büro: +32 10 48 22 50, E-Mail: mila.hierner@westlake.com