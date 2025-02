Krypto News: Neue Bundesregierung? So ändert sich Krypto-Deutschland mit der GroKo

Die Wahlen am vergangenen Sonntag haben klargemacht: Die Union dürfte den nächsten Bundeskanzler mit Friedrich Merz stellen. Außerdem scheint es so, als ob eine "Große Koalition" mit SPD-Beteiligung gebildet werden wird. Allerdings nur mit einer knappen Mehrheit.

Viele Krypto-Enthusiasten aus Deutschland fragen sich jetzt natürlich, welchen Einfluss diese beiden Parteien auf den Krypto-Markt haben werden, welche Regulierungen geplant und umgesetzt werden könnten und wie die Politiker von CDU, CSU und SPD überhaupt gegenüber Kryptowährungen eingestellt sind. Die Antwort darauf ist ernüchternd - und wird von uns in den kommenden Abschnitten geliefert.

Wie realistisch ist eine deutsche Krypto-Reserve mit der GroKo?

In den USA wird bereits seit einigen Wochen über eine kommende Krypto-Reserve spekuliert. Auch in Deutschland war vor der Wahl die Frage gestellt worden, ob eine solche staatliche Reserve realistisch sei - damals war die FDP diesbezüglich federführend und gerade Christian Lindner wollte dem Beispiel der USA folgen. Jetzt sitzt die FDP allerdings nicht nur nicht in der Regierung, sondern auch nicht länger im Bundestag. Und damit dürften die Chancen für eine deutsche Krypto-Reserve auf null gesunken sein.

Denn ein Blick in das Wahlprogramm der Parteien, die wahrscheinlich die nächste Bundesregierung stellen werden, zeigt: Kryptowährungen werden kein einziges Mal erwähnt. Allerdings könnten wesentlich strengere Regulierungen verabschiedet werden, denn die CDU hatte bereits in der Vergangenheit mehrfach gefordert, dass es nicht nur striktere Regeln für Krypto-Anleger in Bezug auf KYC-Anforderungen geben sollte. Stattdessen fordert die Union sogar eine "Umkehrung der Beweislast". Krypto-Investoren müssten also in Zukunft selbst nachweisen, dass sie nicht gegen das Geldwäschegesetz verstoßen haben.

Lindner fordert kryptofreundliche Politik in Deutschland und spricht sich für die Chancen von Bitcoin aus. BTC pic.twitter.com/gkRpXAJKp8 - Frank Schäffler (@f_schaeffler) December 16, 2024

Bisher gibt es in Deutschland einen Steuerfreibetrag von 1.000 Euro pro Jahr. Außerdem entfallen Steuern auf Kryptowährungen, die mindestens ein Jahr lang gehalten wurden. Dieser deutsche Weg gilt gerade im europäischen Raum als ungewöhnlich liberal und dürfte sich wahrscheinlich unter der neuen Regierung nicht ändern. Klar ist allerdings auch, dass andere Länder der Welt wesentlich Web3-freundlicher aufgestellt sind und Deutschland im Hinblick auf Kryptowährungen und Blockchain bereits jetzt zurückliegt. Dies dürfte sich unter der Regierung aus Union und SPD nicht ändern.

Wer in Deutschland aktuell Kryptowährungen kaufen und verkaufen möchte, sollte sich jedoch nicht nur mit den steuerlichen und politischen Aspekten auseinandersetzen, sondern zudem unbedingt eine moderne Krypto-Wallet nutzen. Wer dabei anonym bleiben möchte, kann auf kostenlose Anbieter wie MetaMask oder Best Wallet zurückgreifen, die auf klassische KYC-Anfragen verzichten und damit die Identität ihrer Nutzer anonym halten.

Lohnt sich der Kauf des BEST-Tokens für Krypto-Wallet-Nutzer?

Wie stark die internationale Nachfrage nach neuen Krypto-Wallets in den letzten Monaten angestiegen ist, zeigt der Erfolg von Best Wallet: Erst 2024 gegründet, konnte das Unternehmen innerhalb der ersten sechs Monate über 70.000 Nutzer verzeichnen. Mittlerweile ist diese Zahl auf über 250.000 angestiegen. Kein Wunder, dass die Entwickler ihr Angebot in baldiger Zukunft ausbauen möchten.

Dazu wird eine eigene Debit-Krypto-Karte namens "Best Card" auf den Markt gebracht. Geplant sind zudem ein Launchpad für neue Kryptowährungen sowie ein Ausbau des Staking-Bereichs der Krypto-Wallet. Außerdem ist jetzt der native BEST-Token in den Vorverkauf gestartet.

Hier geht's zum Vorverkauf des neuen Best Wallet Coins!

Der neue BEST-Token, der mittlerweile über 10 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln konnte, wird einerseits als Governance-Token eingesetzt werden. Andererseits soll er aber auch viele weitere Vorteile bieten - unter anderem einen frühen Zugriff auf neue Kryptowährungen, die über das Launchpad von Best Wallet herausgebracht werden. Hinzu kommen höhere Staking-Belohnungen im Staking-Bereich der Wallet sowie günstigere Überweisungskosten.

Aktuell wird der BEST-Token noch im Vorverkauf zu einem Preis von 0,02415 US-Dollar angeboten, wird jedoch innerhalb der nächsten 11 Stunden das nächste Preisniveau erreichen. Wer also noch jetzt investiert, kann nicht nur preislich betrachtet sparen, sondern direkt das erste Staking-Angebot nutzen, das im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 151 Prozent verspricht.

Erwerbe jetzt BEST-Token zum Vorverkaufspreis!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.