Die MultiBank Group, das weltweit größte Finanzderivate-Institut mit Sitz in Dubai, wurde auf der Qatar Financial Expo 2025 in Doha, die vom 4. bis 5. Februar stattfand, für die MultiBank Plus App mit dem Preis "Best Mobile FX Trading App" ausgezeichnet.

Die Qatar Financial Expo ist eine renommierte globale Veranstaltung, bei der führende Institutionen und Branchenexperten zusammenkommen, um Innovationen im Finanzdienstleistungssektor zu präsentieren. Dieser Sieg unterstreicht das Engagement der MultiBank Group, innovative, benutzerorientierte Lösungen bereitzustellen, die Kunden weltweit stärken.

Naser Taher, Gründer und Vorsitzender der MultiBank Group, kommentierte die Auszeichnung wie folgt: "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung als 'Best Mobile FX Trading App'. Diese Anerkennung spiegelt unseren unermüdlichen Fokus auf Innovation und unser Engagement wider, unseren Kunden nahtlose, sichere und fortschrittliche Handelserfahrungen zu bieten. Wir bleiben an der Spitze des technologischen Fortschritts, um den sich wandelnden Bedürfnissen unserer globalen Kundschaft gerecht zu werden."

Die preisgekrönte App bietet Zugang zu über 20.000 Finanzinstrumenten, darunter Devisen, Metalle, Rohstoffe, Aktien, Indizes, CFDs aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und digitale Vermögenswerte. Mit ihrer intuitiven Benutzeroberfläche, ausgeklügelten Charting-Tools und Echtzeit-Marktausführung bietet sie ein überlegenes Handelserlebnis für unterwegs. Darüber hinaus profitiert die MultiBank Plus-App von einer starken Regulierungsaufsicht und modernster Technologie, was den Schwerpunkt der MultiBank Group auf Transparenz, Zuverlässigkeit und Komfort verkörpert.

Die Auszeichnung "Beste mobile Devisenhandels-App" stärkt den Ruf des Unternehmens als Innovator im Fintech-Bereich und treibt die Zukunft mobiler Lösungen mit Exzellenz und Integrität voran.

Seit ihrer Gründung 2005 hat sich die MultiBank Group auf über 2 Millionen Kunden in 100 Ländern ausgeweitet und verzeichnet ein tägliches Handelsvolumen von über 25,6 Milliarden US-Dollar. Mit einer Präsenz in wichtigen globalen Zentren und einem Portfolio von mehr als 70 Branchenauszeichnungen festigt die Gruppe ihre Position als vertrauenswürdiger Marktführer im Bereich Derivate weiter.

ÜBER DIE MULTIBANK GROUP

Die MultiBank Group, die 2005 in Kalifornien, USA, gegründet wurde, ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzderivaten, der über 2 Millionen Kunden in 100 Ländern betreut und ein tägliches Handelsvolumen von über 25,6 Milliarden US-Dollar vorweisen kann. Die Gruppe ist für ihre innovativen Handelslösungen, ihre solide Einhaltung von Vorschriften und ihren außergewöhnlichen Kundenservice bekannt und bietet eine Reihe von Maklerdienstleistungen und Vermögensverwaltungslösungen an. Sie wird auf fünf Kontinenten von mehr als 17 der renommiertesten Finanzbehörden weltweit reguliert. Die preisgekrönten Handelsplattformen der Gruppe bieten einen Hebel von bis zu 500:1 für eine Vielzahl von Produkten, darunter Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die MultiBank Group hat über 70 Finanzpreise für ihre Handelskompetenz und die Einhaltung von Vorschriften erhalten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der MultiBank Group.

