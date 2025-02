Alle wichtigen Handelsereignisse der KW 10 - vom 3. bis 7. März im Überblick.Die erste März-Woche bringt eine Fülle an wirtschaftlichen und politischen Highlights: Die Europäische Zentralbank entscheidet über die Zinsen, während in den USA der Arbeitsmarktbericht neue Impulse für die Finanzmärkte setzen könnte. Große Unternehmen wie Adidas, Lufthansa, Bayer und Zalando legen ihre Jahreszahlen vor, während der Mobile World Congress in ...

