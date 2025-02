Hamburg (ots) -- Durch diese strategische Partnerschaft können Kunden von Opodo (http://www.opodo.de), eDreams, GO Voyages und Paypal von einem kostenlosen Prime Abonnement für ein Jahr profitieren.eDreams ODIGEO (http://edreamsodigeo.com/), die weltweit größte Plattform für Reiseabonnements und eines der führenden E-Commerce-Unternehmen in Europa, hat heute eine strategische Partnerschaft mit PayPal, einer der weltweit führenden Zahlungsplattform, bekannt gegeben. Ziel ist es, die Verbreitung der Vergünstigungen der Prime Reiseabonnements in Europa weiter voranzutreiben.Im Rahmen dieser Zusammenarbeit erhalten PayPal-Kunden in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Spanien ein Jahr lang kostenlosen Zugang zur Prime Discovery (https://www.opodo.de/merch/paypal/?utm_source=paypal&utm_medium=offline&utm_campaign=PAYPAL_FEB&utm_term=pr&mktportal=prime-standalone-partners) Mitgliedschaft (eDreams Prime, Opodo Prime und GO Voyages), der marktführenden Reiseabonnement-Plattformen von eDreams ODIGEO. Das erlaubt es PayPal-Nutzern, Teil der wachsenden Gemeinschaft von bereits 7 Millionen Prime-Mitgliedern zu werden.Prime Discovery Mitglieder erhalten außerdem Zugang zu exklusiven, mithilfe von KI personalisierten Angeboten, Members-Only-Angeboten für Flüge, Hotels, Reisepakete und Mietwagen, exklusiven Verkaufsaktionen, vorgezogene Erstattungen bei Annullierung von Flugreisen und einem 24/7-Premium-Kundenservice - und das alles im ersten Jahr kostenlos.Mit dieser Vereinbarung baut eDreams ODIGEO die Reichweite seines Prime-Angebots in Europa weiter aus, während PayPal seine Marktposition als bevorzugte Zahlungsplattform für Millionen von Reiseliebhabern stärkt. Prime-Abonnenten nutzen das Angebot aktiv und buchen deutlich häufiger Reisen als Nicht-Mitglieder. Darüber hinaus stärkt diese Kooperation die Präsenz von PayPal in der Reisebranche, die mit 1,5 Billionen Euro* bewertet wird, und als einer der größten und am schnellsten wachsenden Sektoren im weltweiten E-Commerce gilt. Durch den einjährigen, kostenlosen Zugang zu den Reisevorteilen der Prime-Mitgliedschaft bekräftigt PayPal sein strategisches Engagement, den Mehrwert für seine Kunden weiter auszubauen.Frédéric Esclapez, Chief Marketing Officer bei eDreams ODIGEO, zu der Zusammenarbeit: "Wir freuen uns über die Partnerschaft und heißen alle PayPal-Kunden bei Prime, der weltweit ersten und größten Reiseabonnement-Plattform, willkommen. Diese Kooperation ist ein Meilenstein für eDreams ODIGEO, denn zum ersten Mal wird unsere Prime-Mitgliedschaft von einem unserer wichtigsten Finanzdienstleister als Prämie angeboten. Durch die kostenlose Prime-Mitgliedschaft ermöglicht PayPal seinen Kunden einen Zugang zu exklusiven, mithilfe von KI erstellten, personalisierten Angeboten für Flüge, Hotels, Reisepakete und Mietwagen, einzigartigen Flexibilitätsfunktionen, exklusiven Verkaufsaktionen, sowie einem 24/7-Premium-Kundenservice. Diese Zusammenarbeit kombiniert die bewährten Zahlungslösungen von PayPal mit dem innovativen Reiseabonnementmodell von Prime und bietet Millionen von Reisenden außergewöhnliche Vorteile und unvergleichlichen Komfort."Samba Natarajan, SVP PayPal Global Markets, dazu: "Diese Zusammenarbeit mit eDreams ist ein Beispiel für unser gemeinsames Engagement, den Nutzern mehr Vorteile, mehr Flexibilität und eine größere Auswahl bei der Verwaltung ihrer Finanzen zu bieten - und das bei gleichbleibend hoher Sicherheit, auf die sie sich bei PayPal verlassen können. Gemeinsam geben wir unseren Nutzern die Möglichkeit, ihre finanziellen Angelegenheiten mit Zuversicht und auf einfache Weise zu regeln."*Quelle: Phocuswright. PhocalPoint report (Yearly Gross booking, 2024 estimated).Über Dreams ODIGEOeDreams ODIGEO ist die weltweit führende Reiseabonnement-Plattform und eines der größten E-Commerce-Unternehmen in Europa. Mit seinen vier renommierten Online-Reisebüromarken - eDreams, GO Voyages, Opodo, Travellink und der Metasuchmaschine Liligo - bedient eDreams ODIGEO mehr als 21 Millionen Kunden pro Jahr in 44 Märkten. eDreams ODIGEO ist an der spanischen Börse notiert und arbeitet mit fast 700 Fluggesellschaften zusammen. Das Unternehmen hat mit Prime das erste Abo-Produkt in der Reisebranche auf den Markt gebracht, das seit seiner Einführung im Jahr 2017 mehr als 7 Millionen Mitglieder zählt. Die Marke bietet die besten Qualitätsprodukte in den Bereichen Linienflüge, Billigfluggesellschaften, Hotels, dynamische Pakete, Mietwagen und Reiseversicherungen an, um das Reisen für Verbraucher auf der ganzen Welt einfacher, zugänglicher und günstiger zu machen.Über PayPalPayPal revolutioniert seit mehr als 25 Jahren den weltweiten Handel. Durch das Schaffen innovativer Erlebnisse, die das Bewegen von Geld, Verkaufen und Shopping einfach, persönlich und sicher machen, ermöglicht PayPal Verbraucher:innen und Unternehmen in rund 200 Märkten, erfolgreich an der Weltwirtschaft teilzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.paypal.com, https://about.pypl.com/ und https://investor.pypl.com/.