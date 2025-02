Hamburg (ots) -Finanzielle Engpässe, fehlende Sponsoren, unsichere Zukunft - viele Sportvereine kämpfen ums Überleben. Doch eine neue Plattform soll Abhilfe schaffen. Hinter der Initiative steht die Gerlach Immobiliengruppe unter der Leitung von Stephan Gerlach, die sich der nachhaltigen Immobilienentwicklung in Norddeutschland verschrieben hat. Auch das Engagement für den Sport ist Teil der Unternehmensphilosophie. Mit WirSponsernDeinTeam.de hat das Unternehmen eine Plattform geschaffen, die Sportler zu Botschaftern macht, Vereine entlastet und Sponsoren einen echten Mehrwert bietet. Wie WirSponsernDeinTeam.de den Breitensport stärkt, erfahren Sie im Folgenden.Viele Sportvereine stehen finanziell unter Druck. Während der Profifußball, aufgrund der Monosportkultur in Deutschland, einen Großteil der verfügbaren Fördergelder und medialen Aufmerksamkeit erhält, bleibt für andere Sportarten oft kaum etwas übrig. Besonders im Breitensport fehlen die Mittel, um Trainingsbedingungen zu verbessern, Vereinsstrukturen langfristig zu sichern und Talente zu fördern. Die Folge: Trainer arbeiten unter schwierigen Bedingungen, Nachwuchssportler erhalten nicht die Förderung, die sie benötigen, und viele Vereine kämpfen ums Überleben. "Abseits der Bundesliga ist Profisport ohne Unterstützung kaum umsetzbar - und auch im Breitensport fehlt es oft an Mitteln, um Trainingsbedingungen, Nachwuchsarbeit und Vereinsstrukturen nachhaltig zu verbessern", erklärt Stephan Gerlach, der Initiator von WirSponsernDeinTeam.de. "Viele Vereine fürchten um ihr Bestehen, weil es an langfristigen Förderkonzepten fehlt. Ohne langfristige Unterstützung droht der Verlust wertvoller Strukturen.""Mit unserer Plattform bringen wir Vereine und Sponsoren gezielt zusammen, um nachhaltige Kooperationen zu schaffen", erklärt Stephan Gerlach. "Sportler werden nicht nur finanziell unterstützt, sondern als Botschafter eingebunden, sodass beide Seiten profitieren. " Das Prinzip der Gerlach Immobiliengruppe ist es, wertvolle Strukturen zu erhalten - sei es in der Immobilienbranche oder im Sport. Während sich das Unternehmen in Norddeutschland auf die nachhaltige Entwicklung sanierungsbedürftiger Gebäude spezialisiert, überträgt es dieses Konzept mit WirSponsernDeinTeam.de nun auf den Breitensport. Die Plattform schafft langfristige Sponsoring-Partnerschaften, die über klassische Werbemaßnahmen hinausgehen und Vereinen echte Planungssicherheit gibt - und Unternehmen eine authentische Möglichkeit bietet, sich zu engagieren.Gezielte Sportförderung mit langfristigem Konzept"Mit WirSponsernDeinTeam.de haben wir eine Plattform ins Leben gerufen, die Sportvereine finanziell entlastet, Sportler zu Botschaftern macht und den Breitensport stärkt", sagt Stephan Gerlach. "Ziel ist es, Unternehmen attraktive Möglichkeiten zur gezielten Förderung zu bieten und gleichzeitig Sportler auf ihrem Weg zum Erfolg zu begleiten." Über die neue Plattform können sich Vereine, Sportler und Teams direkt bewerben, um gemeinsam mit den Sponsoren individuelle Förderkonzepte zu entwickeln und langfristige Allianzen zu schmieden.Ein besonderes Merkmal von WirSponsernDeinTeam.de ist die Idee, Sportler in das Sponsoring-Konzept einzubinden und als Markenbotschafter zu etablieren. Anstatt nur als passive Empfänger von Sponsorengeldern aufzutreten, repräsentieren die Athleten ihre Partner auf Social Media, bei Veranstaltungen und innerhalb ihrer Netzwerke. Dadurch gewinnen Sponsoren an Sichtbarkeit, während die gesponserten Mannschaften nicht nur finanzielle Unterstützung erhalten, sondern auch von größerer Werbepräsenz, professioneller Betreuung und wertvollen Netzwerkmöglichkeiten profitieren.Nachhaltige Unterstützung statt kurzfristiger GeldflüsseWirSponsernDeinTeam.de unterstützt Vereine unterschiedlichster Sportarten - vom Amateurfußball bis zur Bundesliga, vom Jugendbasketball bis zur Euroleague, vom Hallenhockey bis zum Olympiaschwimmsport. Die ersten Partnerschaften sind bereits geschlossen, darunter mit dem Marienthaler Tennis- und Hockey-Club, einem Verein, der Stephan Gerlach besonders am Herzen liegt, da er dort selbst viele prägende Erinnerungen sammeln konnte. Aus eigener Erfahrung weiß er, welchen Einfluss der Sport auf persönliche und berufliche Erfolge haben kann. Teamgeist, Wettbewerb und Ehrgeiz sind Werte, die Kinder durch den Sport lernen - Werte, die heute oft zu kurz kommen. Der Fokus von WirSponsernDeinTeam.de liegt aktuell vor allem auf regionalen Vereinen - die Plattform ist aber auch deutschlandweit aktiv, wenn sich sinnvolle Partnerschaften ergeben. Ziel ist es, den Breitensport nicht nur strukturell zu stärken, sondern ihn auch für Sponsoren attraktiv zu machen, sodass langfristige Kooperationen entstehen.Die Idee hinter der Plattform ist eng mit der Philosophie und Erfahrung der Gerlach Immobiliengruppe verknüpft. Das Unternehmen, das auf die Bestandsentwicklung von Wohnraum spezialisiert ist, unterstützt Kapitalanleger dabei, durch optimierte Immobilienprojekte finanzielle Freiheit zu erlangen. Dieses Prinzip der nachhaltigen Wertsteigerung überträgt WirSponsernDeinTeam.de nun auf den Sport: Statt kurzfristiger Geldflüsse setzt die Plattform auf stabile Partnerschaften mit echtem Mehrwert für alle Beteiligten. "Mit unserem Modell erhalten Vereine dringend benötigte Unterstützung, Sportler werden zu Botschaftern und Sponsoren bekommen eine authentische Plattform", sagt Stephan Gerlach. "So wird Sportförderung zu einer echten Win-win-Situation für alle Beteiligten."Sie möchten erfahren, wie Ihre Mannschaft vom Sponsoring-Programm der Gerlach Immobiliengruppe profitieren kann? Bewerben Sie sich jetzt bei WirSponsernDeinTeam.de (http://wirsponserndeinteam.de).Pressekontakt:Gerlach Verwaltungs- und Beteiligungsges.mbHVertreten durch: Stephan Hilmar GerlachE-Mail: info@gerlachgroup.deWebseite: https://gerlachgroup.de/Original-Content von: Gerlach Verwaltungs- und Beteiligungsges.mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175583/5981359