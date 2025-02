Die Novartis-Aktie verzeichnete am Freitag leichte Kursverluste im SIX SX-Handel. Am Vormittag rutschte der Kurs um 0,3 Prozent auf 97,27 CHF ab und setzte diese Tendenz auch im Tagesverlauf fort. Bis zum Mittag betrugen die Abschläge 0,1 Prozent, womit die Aktie bei 97,50 CHF notierte. Der Tagesumsatz belief sich auf 828.825 gehandelte Anteile. Trotz des aktuellen Rückgangs befindet sich das Papier in einer vergleichsweise stabilen Position. Vom 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF, erreicht am 3. September 2024, trennen die Aktie derzeit etwa 5,35 Prozent. Das 52-Wochen-Tief liegt mit 83,63 CHF vom April 2024 deutlich tiefer, was einem Abstand von rund 14 Prozent zum aktuellen Kurs entspricht. Für das laufende Jahr rechnen Analysten mit einer Dividende von 3,90 USD und sehen das mittlere Kursziel bei 99,13 CHF.

Fortschritt bei seltener Nierenerkrankung

Positive Nachrichten kommen aus der Produktpipeline des Schweizer Pharmakonzerns. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur hat eine positive Stellungnahme für Fabhalta (Iptacopan) abgegeben und empfiehlt die Zulassung des Medikaments zur Behandlung von Erwachsenen mit C3-Glomerulopathie (C3G). Diese seltene Nierenerkrankung trifft oft junge Menschen und führt bei etwa der Hälfte der Patienten innerhalb von zehn Jahren zum Nierenversagen. Die Empfehlung basiert auf Daten aus der Phase-III-Studie APPEAR-C3G, die eine klinisch bedeutsame Proteinuriereduktion von 35,1 Prozent zeigte. Sollte die Europäische Kommission der Empfehlung folgen, wäre Fabhalta das erste zugelassene Medikament für diese seltene Erkrankung. Das Medikament hatte bereits im Dezember 2023 die FDA-Zulassung für eine andere Indikation erhalten.

