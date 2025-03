Kürzlich haben Intel-Aktionäre die Ernennung des neuen CEO Lip-Bu Tan gefeiert. Nun sorgt der Manager erneut für gute Laune bei den Anlegern, denn der Geschäftsführer hat wohl große Pläne für den Chipkonzern. Neuer CEO mit neuen Plänen Lip-Bu Tan hat die Börse durch die Ankündigung, dass er zum CEO von Intel werden würde, in der vergangenen Woche in Feierstimmung versetzt. Am Montag folgte dann noch ein weiterer Kursanstieg um +7% bei dem Chipkonzern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...