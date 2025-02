Alle Termine zum WochenstartDie neue Woche beginnt mit einer Vielzahl an Wirtschaftsindikatoren: Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA liefert wichtige Einblicke in die Konjunkturentwicklung, während die Verbraucherpreise aus Europa erste Anzeichen von Inflation aufzeigen. In Frankfurt versammeln sich führende Finanzexperten zum "Finanzplatztag", und in Barcelona startet der Mobile World Congress, bei dem die neuesten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...