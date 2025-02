Cashflow-Boost bei Heliostar: Solides Fundament für 2025

Anzeige / Werbung

Heliostar Metals Ltd. meldete einen erfolgreichen Start in die Goldproduktion und einen starken Cashflow von über 9,5 Mio. CAD im vierten Quartal 2024. Seit der Übernahme der mexikanischen Goldassets am 7. November 2024 konnte das Unternehmen seine Liquiditätsreserve auf 7,7 Mio. CAD steigern und sämtliche Akquisitionsschulden tilgen. Diese Entwicklungen legten den Grundstein für weiteres Wachstum und eine verstärkte Produktionskapazität im Jahr 2025.

CEO Charles Funk: "Solide Basis für Wachstum in 2025"

Charles Funk, CEO von Heliostar, erklärte, dass das vierte Quartal 2024 einen erfolgreichen Produktionsstart markierte. Er betonte, dass das Unternehmen mit einer gestärkten Finanzlage, wachsender Produktion und positiven Explorationsergebnissen aus den Projekten Ana Paula und La Colorada gut aufgestellt sei, um im Jahr 2025 weiter zu wachsen. Funk hob die strategische Bedeutung der Übernahme der mexikanischen Goldassets hervor, durch die Heliostar von einem Explorations- und Entwicklungsunternehmen zu einem Goldproduzenten mit mehreren Betriebsstätten aufstieg.



"Die Akquisition sichert uns ungesicherte Goldproduktion aus mehreren Anlagen und bietet eine starke Pipeline für Produktionswachstum. Damit haben wir eine solide Grundlage, um Heliostar zu einem führenden mittelgroßen Goldproduzenten zu entwickeln", erklärte Funk.

Übernahme der mexikanischen Goldassets

Am 7. November 2024 schloss Heliostar die Übernahme aller Bergbauaktiva von Florida Canyon Gold Inc. (FCGI) in Mexiko ab, darunter die La Colorada Mine, die San Agustin Mine, die El Castillo Mine sowie das Cerro de Gallo Projekt. Diese Akquisition ermöglichte Heliostar den Einstieg in die Goldproduktion an mehreren Standorten und eröffnete bedeutende Entwicklungsmöglichkeiten.



Funk betonte, dass die Übernahme nicht nur die Produktionskapazitäten ausbaute, sondern auch zukünftige Zahlungsverpflichtungen eliminierte. Dadurch habe das Unternehmen nun eine größere finanzielle Flexibilität, um in Wachstumsprojekte zu investieren und die Cashflow-Generierung zu optimieren.

Goldproduktion und Kostenkontrolle im Q4 2024

Im vierten Quartal 2024 produzierte Heliostar 5.429 Unzen Gold, hauptsächlich durch Re-Leaching der Halden in den Minen La Colorada und San Agustin sowie Restproduktion in der El Castillo Mine. Das Unternehmen übertraf die eigenen Kostenprognosen:



-Cash Costs: 1.241 USD pro Goldäquivalentunze (GEO) - besser als erwartet und unter dem Branchendurchschnitt, was auf effiziente Produktionsmethoden und Kostenkontrollen zurückgeführt wurde.



-All-In Sustaining Costs (AISC): 1.477 USD pro GEO - ebenfalls niedriger als prognostiziert, was auf eine gesteigerte Produktionseffizienz und Kostenreduzierungen zurückzuführen ist.







Starke Finanzkennzahlen und Liquidität

Heliostar erzielte im vierten Quartal 2024 einen Umsatz von 19,56 Mio. CAD und ein Mine Operating Earnings von 9,56 Mio. CAD. Das Nettoergebnis betrug 84,44 Mio. CAD (0,41 CAD pro Aktie), was auf einen Buchgewinn aus der Akquisition von 90,45 Mio. CAD zurückzuführen ist.



Das Unternehmen konnte bis zum 13. Februar 2025 alle Verbindlichkeiten aus Darlehen in Höhe von 10 Mio. USD vollständig zurückzahlen und verfügte zum 31. Dezember 2024 über liquide Mittel von 7,73 Mio. CAD sowie ein Betriebskapital von 51,97 Mio. CAD.

Explorationserfolge und Expansion der Projekte

Ana Paula Projekt: Hochgradige Goldfunde

Im Rahmen eines zweiphasigen Bohrprogramms wurden bis Ende 2024 insgesamt 15 Bohrungen über 3.356 Meter durchgeführt. Hervorzuhebende Ergebnisse:



-Bohrloch AP-24-317: 87,8 Meter mit 16,0 g/t Gold, darunter 16,1 Meter mit 71,8 g/t Gold

-Bohrloch AP-24-315: 125,9 Meter mit 4,02 g/t Gold, darunter 23,6 Meter mit 12,5 g/t Gold



Ziel des Programms sei es, die Ressourcensicherheit zu erhöhen und die Goldgehalte lokal zu verbessern.



La Colorada Mine: Neue Produktionsquelle

Seit Januar 2025 fördert Heliostar neues Erz aus dem Junkyard Stockpile, einer historischen Abraumhalde. Darüber hinaus ermöglicht die Erweiterung des El Creston Pits eine Verlängerung der Minenlebensdauer durch die Umwandlung von Abraum in Erz.



San Agustin Mine: Zukunftspotenzial

Für 2025 plant Heliostar die Wiederaufnahme des Erzabbaus, vorbehaltlich der Genehmigung einer Landnutzungsänderung. Diese Erweiterung würde das Produktionspotenzial der Mine erheblich steigern.

HSTR La Colorada und San Agustin Mine

Wachstum und Investitionsstrategie für 2025

Heliostar plant, 2025 die Produktionskapazitäten weiter auszubauen und fokussiert sich auf die hochgradigen Zonen in den Projekten Ana Paula und La Colorada. Funk betonte, dass das Unternehmen weiterhin in die Exploration und Ressourcenerweiterung investieren werde, um die Produktion zu steigern und die Betriebskosten zu senken.



Heliostar Metals hat mit der erfolgreichen Integration der mexikanischen Goldassets und einem starken Produktionsstart im vierten Quartal 2024 eine solide Grundlage für 2025 geschaffen. Das Unternehmen sehe sich gut positioniert, um seine Marktstellung als aufstrebender Goldproduzent weiter auszubauen. Mit einer gestärkten Bilanz, positiven Explorationsergebnissen und einer klaren Wachstumsstrategie sieht sich Heliostar optimistisch, den Wert für seine Aktionäre nachhaltig zu steigern.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA42328Y1025