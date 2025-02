Paris (ots/PRNewswire) -VinFast erweitert das Vertriebs- und Händlernetz in Europa durch eine offizielle Partnerschaft mit der Autohaus Hübsch GmbH- einem renommierten Autohandelspartner in Deutschland. Diese Zusammenarbeit unterstreicht VinFasts Engagement, den Verbrauchern umweltfreundliche Mobilitätslösungen mit drei Grundpfeilern anzubieten: hochwertige Produkte - inklusive Preise - hervorragender Service.VinFast stellt seine weltweite Vertriebsstrategie auf ein händlerbasiertes Modell um. In Deutschland hat der vietnamesische Autohersteller nun eine Kooperationsvereinbarung mit der Autohaus Hübsch GmbH unterzeichnet, die in Chemnitz und Werdau jeweils einen Vertriebsstandort betreibt. Die Showrooms folgen dem 3S-Modell (Sales, Services, Support) und bieten Kunden ein umfassendes Erlebnis von der Produktpräsentation und Beratung bis hin zum Kundendienst.Gegenwärtig initiiert VinFast Pläne zum Aufbau eines Händlernetzes in Großstädten in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden, um seine Reichweite bei Kunden in Europa weiter auszudehnen.Diese Strategie optimiert nicht nur Kosten und Betriebseffizienz, sondern verbessert auch die Markenpräsenz und ermöglicht es VinFast, europäische Kunden schnell zu erreichen und Vertrauen in die Marke aufzubauen.Eric Hübsch, Geschäftsführer Autohaus Hübsch, sagte: "Es ist uns eine Ehre, gemeinsam mit VinFast ein neues Kapitel für die Revolution der Elektromobilität in Europa zu schreiben. Als erster Händler von VinFast auf dem deutschen Markt sind wir bestrebt unseren Kunden erstklassige Produkte und Dienstleistungen zu bieten. Wir glauben, dass die Kombination aus VinFasts intelligenter, moderner Produktpalette und der Expertise von Händlern wie uns einen herausragenden Mehrwert schafft, der die Kundenerwartungen erfüllt und für den grünen Wandel steht."Le Thi Thu Trang, CEO von VinFast Europe, erklärte: "Mit dem Ziel europäischen Kunden nahtlose und zuverlässige Erfahrungen mit Elektromobilität zu bieten, wird das Händlernetzwerk von VinFast die Kunden während ihrer gesamten Besitzzeit begleiten - von der Produkterkundung über Kaufentscheidungen bis hin zum Kundendienst. Diese händlerbasierte Vertriebsstrategie hilft uns nicht nur die Geschäftseffizienz zu optimieren, sondern eröffnet auch Möglichkeiten mehr europäische Kunden zu erreichen und so zur globalen Revolution der grünen Mobilität beizutragen."Mit der Mission Elektrofahrzeuge für alle zugänglicher zu machen, baut VinFast seine globale Präsenz weiter aus, insbesondere in wichtigen europäischen Märkten. Das Unternehmen bietet eine vielfältige Produktpalette, die auf verschiedene Kundenbedürfnisse zugeschnitten ist: Darunter den VF 6, ein Highlight im beliebten europäischen B-Segment, und den VF 8, eine Premium-Wahl im D-Segment.VinFast liefert nicht nur hochwertige, innovative Elektrofahrzeuge mit fortschrittlicher Technologie, sondern sorgt auch mit branchenführenden Garantien von zehn Jahren oder 200.000 Kilometern für den VF 8 und klassenführenden sieben Jahren oder 160.000 Kilometern für den VF 6 für Sicherheit. Kunden profitieren außerdem vom Zugang zu einem riesigen Ladenetz mit über 850.000 Ladestationen in 30 europäischen Ländern, was den Besitz eines Elektrofahrzeugs zugänglicher denn je macht.Außerhalb Europas baute VinFast im Jahr 2024 seine Präsenz in Märkten wie Indonesien, den Philippinen, Indien und dem Nahen Osten rasch aus und stärkte gleichzeitig seine Geschäfte in den USA und Kanada. Das Unternehmen hat alle Modelle seiner vielfältigen Produktpalette offiziell ausgeliefert, vom Mini-SUV VF 3 bis zum Full-Size-SUV VF 9. VinFast wurde auch zur meistverkauften Automobilmarke in Vietnam und übertraf sein globales Verkaufsziel im Jahr 2024, womit eine starke Grundlage für nachhaltiges und langfristiges Wachstum in der Zukunft gelegt ist.Standort VinFast / Autohaus Hübsch in Chemnitz: Hainstraße 139, 09130 ChemnitzStandort VinFast / Autohaus Hübsch in Werdau: Sorge 48A, 08412 WerdauÜber VinFastVinFast (NASDAQ: VFS) ist eine Tochtergesellschaft von Vingroup JSC, einem der größten Konglomerate Vietnams, und ein Hersteller von Elektrofahrzeugen mit der Mission, die E-Mobilität für jedermann zugänglich zu machen. Die Produktpalette von VinFast umfasst heute eine breite Palette an elektrischen SUV, E-Scootern und E-Bussen. VinFast beginnt derzeit seine nächste Wachstumsphase durch die schnelle Expansion seines Vertriebs- und Händlernetzes weltweit und die Erhöhung seiner Produktionskapazitäten mit Schwerpunkt auf Schlüsselmärkten in Nordamerika, Europa und Asien.Weitere Informationen unter: https://vinfastauto.eu/Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2630512/VF_6_model.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vinfast-erweitert-vertriebsnetzwerk-in-europa-302388571.htmlPressekontakt:Ansprechpartner für Medienanfragen Björn-Lars Blank // +49 (0)531 / 61830063 // blank@pressinjection.deOriginal-Content von: VinFast, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132297/5981393