Der globale Gipfel wird Händlern umsetzbare Strategien zur Betrugsbekämpfung und zur Erschließung von Wachstumschancen in verschiedenen Regionen an die Hand geben.

Riskified (NYSE:RSKD), ein führendes Unternehmen im Bereich E-Commerce-Betrug und Risikoinformationen, ist stolz darauf, die globale Expansion von Ascend, seinem führenden Gipfel für Betrugs- und Risikoinformationen, bekannt zu geben. Bisher fand Ascend ausschließlich in den Vereinigten Staaten statt, nun wird es in sechs Großstädten auf der ganzen Welt stattfinden: New York City, London, Melbourne, Shanghai, Tokio und São Paulo. Diese einzigartige Veranstaltungsreihe wird regionale und branchenspezifische Einblicke und Strategien vermitteln, technologische Innovationen und Tools vorstellen und Erfolgsgeschichten und bewährte Verfahren präsentieren, um Händlern dabei zu helfen, mehr E-Commerce-Bestellungen zu genehmigen, Risikohürden zu überwinden, entschlossen zu handeln und profitables Wachstum für ihre Unternehmen zu erschließen.

Ein globaler Gipfel für globale Herausforderungen

Ascend 2025 wird führende Vertreter aus den Bereichen E-Commerce und Einzelhandel, Betrugsexperten und Zahlungsinnovatoren zusammenbringen. Zu den Rednern, die weltweit auftreten, gehören Andreas Zodhiates, Operations Manager, Payments Fraud bei Booking. com, Paul Woosley, Director of Fraud Analytics bei Macy's, Pierre-Edouard Potdevin, E-Commerce-Manager bei Louis Vuitton, Marie Rousselot, Global Fraud BO Project Manager bei Louis Vuitton, Dajana Gajic-Fisic, Vice President of Fraud bei Wolfe, und Michael Osborne, Chief Executive Officer bei Appriss Retail.

"Da der Betrug im E-Commerce immer ausgefeilter und weiter verbreitet wird, müssen Händler intelligentere, differenziertere Strategien für jede Region, in der sie Geschäfte tätigen, anwenden. Die globale Expansion von Ascend 2025 spiegelt das Bedürfnis wider, Gleichgesinnte aus der E-Commerce-Branche bei Veranstaltungen in ihrer Region zusammenzubringen und so neue Türen für die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch über Grenzen hinweg zu öffnen", sagte Jeff Otto, Chief Marketing Officer von Riskified.

Termine für Ascend 2025:

Ascend Europa (London), 31. März 1. April 2025

Ascend China (Shanghai) 24. April 2025

Ascend Nordamerika (New York City), 16.-17. Juni 2025

Ascend Australien (Melbourne), Mai 2025

Ascend Brasilien (São Paulo), September 2025

Ascend Japan (Tokio), September 2025

Anmeldung jetzt möglich

Die Anmeldungen sind jetzt für Ascend 2025 in London, Shanghai und New York City geöffnet. Weitere Veranstaltungsorte werden in den kommenden Monaten für die Anmeldung geöffnet.

Ascend 2025 wird von Mastercard, Appriss Retail, Primer, IXOPAY und Optimized Payments gesponsert.

Über Riskified

Riskified (NYSE:RSKD) ermöglicht es Unternehmen, das Wachstum im E-Commerce zu steigern, indem sie Risiken geschickt umgehen. Viele der weltweit größten Marken und börsennotierten Unternehmen, die online verkaufen, verlassen sich auf Riskified, um sich vor Rückbuchungen zu schützen, Betrug und Richtlinienmissbrauch in großem Umfang zu bekämpfen und die Kundenbindung zu verbessern. Die KI-gestützte Betrugs- und Risikoplattform von Riskified, die von dem größten Team von E-Commerce-Risikoanalysten, Datenwissenschaftlern und Forschern entwickelt und verwaltet wird, analysiert das Individuum hinter jeder Interaktion, um Echtzeitentscheidungen und zuverlässige identitätsbasierte Erkenntnisse zu liefern. Riskified wurde von CNBC zu einem der weltweit führenden Fintech-Unternehmen 2024 ernannt. Erfahren Sie mehr unter Riskified.com.

