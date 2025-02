Der renommierte Investor Michael Burry reduziert seine Alibaba-Beteiligung leicht, während der E-Commerce-Riese mit Kursschwankungen kämpft und dennoch Portfolioschwerpunkt bleibt.

Michael Burry, der durch den Film "The Big Short" berühmt gewordene Investor, verwaltet mit seinem Hedgefonds Scion Asset Management ein Vermögen von rund 196 Millionen US-Dollar. Im vierten Quartal 2024 nahm Burry signifikante Änderungen in seinem Portfolio vor, wobei die chinesische E-Commerce-Plattform Alibaba trotz Reduzierung der Position weiterhin seine größte Investition darstellt. Obwohl der Starinvestor 50.000 Alibaba-Aktien abgestoßen hat, verbleiben noch 150.000 Anteilsscheine im Wert von 12,72 Millionen US-Dollar im Depot, was einem beachtlichen Anteil von 16,42 Prozent am Gesamtportfolio entspricht. Diese Positionierung unterstreicht Burrys anhaltende Überzeugung vom langfristigen Potenzial des chinesischen Amazon-Konkurrenten, ungeachtet der aktuellen Marktschwankungen.

Kursrückgang belastet Burrys Hauptposition

Die jüngsten Marktentwicklungen stellen Burrys Investmententscheidung allerdings auf die Probe. Die Alibaba-Aktie verzeichnet derzeit einen deutlichen Kursrückgang von 3,96 Prozent und wird mit 15,71 Euro gehandelt. Dies bedeutet eine Verbilligung um 65 Cent pro Anteilsschein. Der Rückgang steht im Kontrast zu Burrys starkem Engagement in chinesischen Technologieunternehmen - neben Alibaba hält sein Fonds auch bedeutende Positionen bei Baidu (13,61 Prozent Portfolioanteil) und JD.com (13,43 Prozent), wobei letztere ebenfalls von Umschichtungen betroffen war. Im gleichen Zeitraum hat Burry sein Portfolio um zahlreiche Neuzugänge wie Estée Lauder, Pinduoduo, HCA Healthcare und andere erweitert, was auf eine strategische Diversifizierung hinweist.

