Seit rund vier Wochen kennt die Alibaba-Aktie nur eine Richtung - nach oben. Der Grund dafür ist, dass die KI-Fantasie seit der Veröffentlichung von DeepSeeks Chatbot R1 von den USA auf China überschwappt. Zudem gab es bei Alibaba am Dienstag positive News. Laut The Information arbeiten die Chinesen mit Apple zusammen.Wie das amerikanische Tech-Magazin berichtete, wollen die beiden Konzerne gemeinsam "KI-Funktionen für den chinesischen Markt bereitstellen". Die Zusammenarbeit sei so weit fortgeschritten, ...

