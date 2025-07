New York (ots/PRNewswire) -Die Partnerschaft bringt den weltweit führenden Anbieter für kreatives Crowdfunding mit dem umfangreichen B2B-Ökosystem von Alibaba.com zusammen - mit dem Ziel Unternehmer weltweit dabei zu unterstützen, innovative Produkte zu entwickeln.Alibaba.com, eine führende Business-to-Business (B2B) E-Commerce-Plattform, gab heute bekannt, dass Kickstarter zum offiziellen Crowdfunding-Partner des CoCreate Pitch 2025 ernannt wurde. CoCreate ist ein globaler Pitch-Wettbewerb mit einem Gesamtpreispool von 880.000€ (1 Million US-Dollar), der Unternehmern hilft, ihre Produktideen vom Prototyp bis zum globalen Vertrieb zu realisieren.Die strategische Partnerschaft vereint zwei globale Plattformen mit einem gemeinsamen Ziel: der Förderung unternehmerischer Ideen - von der möglichen frühen Finanzierung über Kickstarter bis hin zur Skalierung auf globale Märkte über Alibaba.com. Gemeinsam vereinen sie bewährte Ökosysteme - die Kickstarter Community mit 23 Millionen Unterstützern, die über 8,5 Milliarden Dollar für kreative Projekte zugesagt haben, und das Alibaba.com-Netzwerk von 50 Millionen globalen Geschäftskunden und 200.000 Lieferanten in über 200 Ländern, die auf Alibabas KI-gestützte Beschaffungstools und Lieferkettenexpertise vertrauen. Durch die Verbindung von Crowdfunding und Handel bietet die Partnerschaft Unternehmern die Ressourcen, Sichtbarkeit, Anleitung und Infrastruktur, die sie zum Start und Wachstum ihrer Unternehmen benötigen."Unser Ziel bei Alibaba.com ist es seit jeher, den Handel weltweit zu vereinfachen", sagte Kuo Zhang, Präsident von Alibaba.com. "Wir entwickeln unsere Unterstützung für Unternehmerinnen und Unternehmer kontinuierlich weiter - von globalen Beschaffungs- und Lieferkettendienstleistungen bis hin zu den neuesten Innovationen wie dem KI-gestützten Beschaffungstool Accio (https://www.accio.com/?language=de_DE&langRedirect=1). Die Partnerschaft mit Kickstarter passt perfekt zu dieser Mission und schafft eine stärkere Brücke zwischen Idee und Umsetzung. Mit dem CoCreate Pitch unterstützen wir eine neue Generation von Gründerinnen und Gründern - nicht nur finanziell, sondern auch mit Tools, Know-how und der nötigen Infrastruktur für globales Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit.""In 16 Jahren Kickstarter haben wir immer wieder erlebt, wie aus einer einzigen Idee Wirklichkeit wird - wenn sie auf eine Gemeinschaft trifft, die an sie glaubt. Wir sind stolz darauf, Teil des diesjährigen CoCreate-Programms zu sein und freuen uns darauf, sowohl den Wettbewerb als auch den weiteren Weg zu begleiten. Für die Finalisten, die sich für einen Start auf Kickstarter entscheiden, freuen wir uns darauf, ihnen den nächsten Schritt zu ermöglichen: ihre Ideen mit der Unterstützung einer engagierten globalen Gemeinschaft zum Leben zu erwecken", sagte Everette Taylor, CEO von Kickstarter.Der CoCreate Pitch, Teil der Leitveranstaltung CoCreate von Alibaba.com, soll zum weltweit größten Pitch-Wettbewerb für produktbasierte Geschäftsideen werden. Mit einem Gesamtpreispool von 880.000€ lädt der Wettbewerb globale Unternehmen ein, sich zu bewerben. Aus den Einsendungen werden 100 Halbfinalisten ausgewählt, um live bei einer der zwei großen Veranstaltungen (Las Vegas,70 Halbfinalisten, 4.-5. September 2025; London 30 Halbfinalisten, 14. November 2025) zu pitchen.Zwei Hauptgewinner - einer aus jeder Veranstaltung - erhalten jeweils 175.000€ (gleichmäßig aufgeteilt zwischen Bargeld und Alibaba.com-Beschaffungsguthaben). Weitere 20 Gewinner bekommen jeweils bis zu 35.000€ zu den gleichen Bedingungen. Allen Teilnehmern steht zudem der kostenlose Zugang zu den Beschaffungstools, dem Lieferantennetzwerk und der globalen B2B-Plattform von Alibaba.com zur Verfügung.Im Rahmen der Partnerschaft starten Alibaba.com und Kickstarter gemeinsam gebrandete Online-Portale auf Kickstarter.com (http://kickstarter.com/) und AlibabaCoCreate.com (http://alibabacocreate.com/). Dort finden Bewerber passgenaue Ressourcen und erhalten einen erleichterten Zugang zum CoCreate Pitch-Wettbewerb.Während der CoCreate 2025 wird Kickstarter außerdem eine Podiumsdiskussion über alternative Finanzierungsmodelle leiten und selbst eine aktive Rolle im Pitch-Wettbewerb spielen. Darüber hinaus bietet Kickstarter ein kohortenbasiertes Coaching-Programm für Pitch-Gewinner an, die ihre Crowdfunding-Kampagnen innerhalb von zwölf Monaten nach den Veranstaltungen starten möchten. Everette Taylor, CEO von Kickstarter, verstärkt zudem die Jury des CoCreate Pitch.Finalisten, die Kampagnen auf Kickstarter innerhalb dieses Zeitraums starten, erhalten exklusive Vorteile auf beiden Plattformen, einschließlich einer Homepage-Feature-Listung auf Kickstarter.com, Newsletter-Platzierungen, Coaching von Kickstarter-Experten und Werbespots auf den Marketingkanälen beider Plattformen.Unternehmer können am CoCreate Pitch teilnehmen, indem sie ein 30-sekündiges Video auf Instagram oder TikTok mit dem Hashtag CoCreatePitch und der Markierung @Alibaba.com_official einreichen oder das Anmeldeformular unter https://pitch.alibabacocreate.com/ ausfüllen. Die Anmeldefrist für die Veranstaltung in Las Vegas ist der 15. August und für die Veranstaltung in London der 15. Oktober. Die eingereichten Projekte werden nach den Kriterien Innovation, Umsetzbarkeit und Marktpotenzial bewertet. Eine Jury aus erfahrenen Investoren, Branchenexperten und E-Commerce-Profis wählt anschließend die Finalisten aus.Weitere Informationen zum CoCreate Pitch oder zur Bewerbung finden Sie unter www.alibabacocreate.com.Über Alibaba.comAlibaba.com wurde 1999 gegründet und ist eine führende Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B) E-Commerce, die Käufer und Lieferanten aus über 200 Ländern und Regionen weltweit bedient. Sie bietet Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen des Handels an, darunter Tools, die Unternehmen helfen, ein globales Publikum für ihre Produkte zu erreichen, und Käufern helfen, Produkte zu entdecken, Lieferanten zu finden und online schnell und effizient Bestellungen aufzugeben. Alibaba.com ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group.Über KickstarterKickstarter hat es sich zur Aufgabe gemacht, kreative Projekte zum Leben zu erwecken. Als führende Crowdfunding- und Launch-Plattform ist Kickstarter die Heimat der weltweit größten Unterstützergemeinschaft - 23 Millionen stark und wachsend. 