Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nervosität bei Tech-Aktien und Kryptowerten, aber Ruhe am Anleihemarkt, so die Deutsche Börse AG."Von Unruhe ist hier nichts zu spüren, es herrscht Besonnenheit", berichte Gregor Daniel, der für die Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank Anleihen handele. Auch Arthur Brunner von der ICF Bank spreche von einer ruhigen Woche: "In der Welt ist zwar einiges passiert, am Rentenmarkt aber nicht." ...

