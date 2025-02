Wien (www.fondscheck.de) - Ex-DJE-Standortleiter zieht in Focam-Vorstand ein - FondsnewsStefan Krause wird Anfang März Vorstandsmitglied des Frankfurter Family Offices Focam, so die Experten von "FONDS professionell"."Nach 17 erfolgreichen Jahren bei der DJE-Gruppe habe ich mich entschieden, meinem beruflichen Weg eine neue Richtung zu geben", teile Krause beim Karrierenetzwerk Linkedin mit. Zu Jahresbeginn sei bekanntgeworden, dass Krause, der seit November 2007 die Frankfurter DJE-Niederlassung geleitet habe, den Pullacher Vermögensverwalter verlassen werde. Mit dem Wechsel zu Focam wolle er "den bereits qualitativ hervorragend positionierten Bereich Vermögensverwaltung und Asset Management für einen breiteren Kundenkreis zugänglich machen", so Krause. (News vom 27.02.2025) (28.02.2025/fc/n/p) ...

