Die Inflation in Deutschland ist im Februar unverändert bei 2,8 Prozent geblieben, übertraf jedoch die Erwartungen. Das Statistische Bundesamt Destatis veröffentlichte am Freitag die vorläufigen Daten. Analysten hattenlaut Reuters mit einer Inflationsrate von 2,7 Prozent gerechnet. Bereits im Januar lag sie bei 2,8 Prozent und zeigte damit seit Dezember keine Veränderung. Die Veröffentlichung der deutschen Inflationsdaten erfolgt kurz vor der Bekanntgabe des Verbraucherpreisindex für die Eurozone am Montag und der nächsten Zinsentscheidung der EZB in der kommenden Woche. Die Zentralbank hat die Zinsen im Januar zum fünften Mal seit Beginn der geldpolitischen Lockerung gesenkt. Die …