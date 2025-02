Der Verkaufsstart ist für das zweite Quartal 2025 geplant.

3 Modelle von XPENG werden auf allen Märkten verfügbar sein: die elegante P7 Limousine, das beliebte G9 SUV-Flaggschiff und das ultramoderne G6 SUV-Coupé.

Jedes Modell erhielt die renommierte 5-Sterne-Sicherheitsbewertung von Euro NCAP.

Hedin arbeitet auch als Einzelhändler für Belgien und Luxemburg mit XPENG zusammen. Die Partnerschaft in der Schweiz, der Tschechischen Republik und der Slowakei stärkt die Präsenz der Hedin Mobility Group auf dem europäischen Markt weiter und zementiert ihre Position als einer der größten Mobilitätsanbieter auf dem Kontinent.

AMSTERDAM, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG, ein führendes High-Tech-Unternehmen für intelligente Mobilität, gibt seinen Markteintritt in der Schweiz, der Tschechischen Republik und der Slowakei bekannt. Das Unternehmen hat mit der Hedin Mobility Group einen Vertrag über die Import- und Vertriebsrechte für XPENG in beiden Ländern sowie über den Verkauf von Fahrzeugen, Aftermarket-Dienstleistungen und Ersatzteilen abgeschlossen. Der Verkaufsstart ist für das zweite Quartal 2025 geplant.

Das Debüt von XPENG in der Schweiz, der Tschechischen Republik und der Slowakei markiert einen weiteren Meilenstein für XPENG in Europa. "Unsere Markteinführung und unsere Partnerschaft mit der Hedin Mobility Group stärken die europäischen Ambitionen von XPENG", so Alex Tang, Head of International Division of Sales and Service bei XPENG. "Wir freuen uns, den Verbrauchern in der Schweiz, der Tschechischen Republik und der Slowakei einen neuen Standard für Elektromobilität vorzustellen, der die innovative Technologie von XPENG mit außergewöhnlichem Design kombiniert, um ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten, das den Anforderungen der heutigen Fahrer gerecht wird."

Starke Marktpräsenz in Mitteleuropa

Mit dem Verkaufsstart in der Schweiz, der Tschechischen Republik und der Slowakei stärkt XPENG seine Marktpräsenz in Mitteleuropa.

XPENG wird zur vierzehnten Vertriebsmarke der Hedin Mobility Group. Das bedeutet wiederum, dass die Hedin Mobility Group ihre Position als führender europäischer Vertriebshändler weiter stärkt. Die strategische Partnerschaft mit XPENG unterstreicht auch das starke Engagement der Hedin Mobility Group für die Bereitstellung innovativer und nachhaltiger Mobilitätslösungen auf den europäischen Märkten, auf denen das Unternehmen tätig ist. Die Hedin Mobility Group ist mit mehr als 12.500 Mitarbeitern und Niederlassungen in 14 Ländern einer der größten Mobilitätsanbieter Europas. Im Jahr 2023 verkaufte die Gruppe mehr als 218.000 Fahrzeuge.

"Wir sind stolz darauf, den nächsten Schritt bei unserer Zusammenarbeit mit XPENG zu tun. Wir sind auch Vertriebspartner für XPENG in der Schweiz und Einzelhändler für die Marke in Belgien und Luxemburg. Innovation, Nachhaltigkeit und intelligente Technologie sind einige der Markenzeichen von XPENG, und dies passt perfekt zu unserem Bestreben, unseren Kunden nicht nur ein Auto, sondern ein fortschrittliches Fahrerlebnis zu bieten. Gemeinsam mit XPENG sind wir entschlossen, zu einem umweltfreundlicheren Fuhrpark beizutragen", kommentiert Anders Hedin, CEO der Hedin Mobility Group.

XPENG bekennt sich zu Europa

XPENG bekennt sich zu Europa. Seit XPENG 2021 in Norwegen in den europäischen Automobilmarkt eingetreten ist, hat das Unternehmen fortschrittliche Technologien und Lösungen eingeführt und ist nun in Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Island, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Spanien, Portugal, Irland und bald auch in der Schweiz, Polen, der Tschechischen Republik und der Slowakei vertreten. Weitere Expansionen sind geplant. Das Unternehmen plant, bis Ende 2025 in mehr als 60 globalen Märkten tätig zu sein und verfolgt das ehrgeizige Ziel, die Hälfte seines Umsatzes auf ausländischen Märkten zu erzielen.

In Europa hat es bereits drei Fahrzeuge erfolgreich auf den Markt gebracht - die elegante Limousine P7, das beliebte SUV-Flaggschiff G9 und das ultra-schicke SUV-Coupé G6 - und jedes davon hat die renommierte 5-Sterne-Sicherheitsbewertung von Euro NCAP erhalten. Alle Modelle werden in der Schweiz, der Tschechischen Republik und der Slowakei erhältlich sein.

Die DNA von XPENG ist fest in der technologischen Entwicklung verankert, was das Unternehmen dazu inspiriert, über die Zukunft der Mobilität nachzudenken und diese mitzugestalten. Die Leidenschaft ihrer Teams zeugt von der Mission der Gruppe, die darin besteht, den Nutzer in den Mittelpunkt des Kreativprozesses zu stellen, um der europäischen Gesellschaft mithilfe von technologischen Innovationen ein einfacheres, umweltbewussteres und bereicherndes Reiseerlebnis zu bieten.

Über XPENG

XPENG wurde 2014 gegründet und ist ein führendes KI-zentriertes Mobilitätsunternehmen aus China, das intelligente E-Fahrzeuge konzipiert, entwickelt, herstellt und vermarktet und damit eine wachsende Zahl von technikbegeisterten Verbrauchern anspricht. Angesichts des rasanten Fortschritts der KI-Technologie hat XPENG die Vision, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der KI-Mobilität zu werden und die Smart-EV-Revolution durch Spitzentechnologie voranzutreiben, um die Zukunft der Mobilität zu gestalten. Zur Verbesserung des Kundenerlebnisses entwickelt XPENG seine komplette ADAS(Advanced Driver Assistance System)-Technologie, das intelligente fahrzeuginterne Betriebssystem sowie zentrale Fahrzeugsysteme wie den Antriebsstrang und die elektrische/elektronische Architektur (EEA) selbst. XPENG hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China, und unterhält außerdem wichtige Niederlassungen in Peking, Shanghai, Silicon Valley und Amsterdam. Die Herstellung der intelligenten E-Fahrzeuge erfolgt hauptsächlich in den Werken in Zhaoqing und Guangzhou in der Provinz Guangdong.

XPENG ist an der New Yorker Börse (NYSE: XPEV) und der Hongkonger Börse (HKEX: 9868) notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.xpeng.com/ .

Kontakt:

Für Medienanfragen:

XPENG PR-Abteilung

E-Mail: pr@xiaopeng.com