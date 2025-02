Mit diesem ETF haben Anleger in den vergangenen Jahren von den "besseren Dividenden" profitiert und damit 228 Prozent an Rendite eingefahren. So können Anleger auch jetzt damit gewinnen, und diese Aktien sind dabei besonders spannend. Investoren wie Warren Buffett sind sich schon seit vielen Jahren sicher: Nicht Dividenden sind die beste Form des Shareholder-Value, sondern Aktienrückkäufe. Das hat sich auch an der Börse gezeigt und Anlegern deutliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...