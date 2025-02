Erfurt (ots) -Bei "Schau in meine Welt!" (rbb/KiKA/Radio Bremen/SWR/MDR/hr) stellen Kinder aus aller Welt ihre Geschichten vor, sie geben Einblicke in ihr Leben und ihre Träume. Im März über werden immer sonntags um 20:30 Uhr Premiere-Episoden des Doku-Formats bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player gezeigt."Pferderennen im Schnee" (rbb) am 2. März 2025 um 20:30 UhrLuisa ist durch und durch Sportlerin: Sie ist Turnerin im Landeskader, fährt Ski und lebt auf einem Pferdehof. Ihr Vater war früher Jockey und Teilnehmer am Schneerennen in St. Moritz. Als die Familie vom Skijöring-Kinderrennen erfahren hat, war sie sofort begeistert. Mit Tempo 40 rasen die Kinder auf Skiern über die 800 Meter lange Strecke, gezogen von einem Pferd. Verantwortliche Redakteurin beim rbb ist Anke Pelzer."Skispringen: Emma erobert die Schanze" (hr) am 9. März 2025 um 20:30 UhrEmma springt von Schanzen, seit sie vier Jahre alt ist. Früher hatte sie manchmal Angst, aber heute zählt nur noch das Gefühl der Freiheit. Die große Liebe zum Skispringen teilt sie mit ihrem Bruder Ben (13). Von ihm bekommt Emma immer noch Tipps. Als nächstes steht für sie ein wichtiger Wettkampf an: der Schülercup. Hier nehmen Sportler und Sportlerinnen aus ganz Deutschland teil. Verantwortliche Redakteurin beim hr ist Tanja Nadig."Lenny auf dem Hochseil" (MDR) am 16. März 2025 um 20:30 UhrLenny ist mit elf Jahren schon ein echter Hochseilartist. Gemeinsam mit seiner Familie reist er im Wohnwagen durch Deutschland und Europa. Doch zum Leben eines Hochseilkünstlers gehört viel mehr, als nur auf einem Seil zu balancieren. Da er aber viel auf Reisen ist, muss er immer wieder die Schule wechseln, neue Freunde finden und alte zurücklassen. Und trotzdem - Lenny will hoch hinaus. Redaktionell betreut wird die Dokumentation beim MDR von Florian Friedrich."Schön wie fliegen - Alina und das Cheerleading" (hr) am 23. März 2025 um 20:30 UhrAlina lebt für das Cheerleading. Für sie ist es das Größte, durch die Luft zu wirbeln. Ihr Traum: als Flyer bei der Weltmeisterschaft in den USA dabei sein. Flyer müssen topfit sein, gelenkig und brauchen eine gute Körperspannung. Das harte Training nimmt die 12-jährige Berlinerin in Kauf. Alles dreht sich um diesen Sport, der nicht ganz ungefährlich ist. Verantwortliche Redakteurin beim hr ist Tanja Nadig."Tanzen macht ihn stark - Ian aus Uganda" (hr) am 30. März 2025 um 20:30 UhrIan lebt am Viktoriasee in Uganda in einem Waisenhaus. Gegen die Einsamkeit hilft ihm das Tanzen und zum Glück gibt es im Waisenhaus eine Tanzgruppe, die berühmten 'Masaka Kids'. Die Auftritte mit der Gruppe machen Ian stark - er träumt davon, ein bekannter Tänzer zu werden, um dann anderen Kindern zu helfen, Ängste und Trauer zu besiegen und ein glückliches Leben zu führen. Verantwortliche Redakteurin beim hr ist Tanja Nadig.Die Reihe "Schau in meine Welt!" (rbb/KiKA/Radio Bremen/SWR/MDR/hr) ist eine Einladung von Kindern für Kinder, unterschiedliche Lebenswelten kennenzulernen, die ihnen bislang unbekannt waren. Die Dokumentationen zeigen Kinder aus aller Welt, die ihre eigenen Geschichten erzählen, sie aber durch ihr Kindsein miteinander verbinden.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5981453