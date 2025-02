Die US-Börsen starten am letzten Handelstag des Monats leicht erholt. Der Dow Jones steigt um 0,4 Prozent und der marktbreite Standard & Poor's Index um 0,2 Prozent im Wert. Sorgen hinsichtlich von der Trump-Administration verhängten Importzölle auf Waren aus Mexiko, Kanada und China haben zuletzt zu Verlusten an den Aktienmärkten geführt. Positiv bewertete Inflationsdaten lassen die Investoren am Freitag nun erst einmal durchatmen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

