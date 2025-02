Riad hat die zweiteAusgabe der Riyadh International Disputes Week (RIDW25) mit bedeutender internationaler Beteiligung von mehr als 4.800 Teilnehmern aus 82 Ländern abgeschlossen. Mit mehr als 87 spezialisierten juristischen Veranstaltungen wartete die RIDW25 mit 470 renommierten lokalen und internationalen Rednern auf, die zusammenkamen, um die neuesten globalen Trends zu erörtern, die die Branche für die Beilegung kommerzieller Streitigkeiten prägen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250227223632/de/

Die Veranstaltung, an der zahlreiche Rechts- und Schlichtungsexperten, Anwälte, Vordenker und Vertreter wichtiger globaler Organisationen teilnahmen, spiegelt das Bestreben Saudi-Arabiens wider, das Investitionsklima im Land zu verbessern und ausländische Investitionen und große internationale Unternehmen anzuziehen, die mit der Entwicklung von Megaprojekten im Königreich beauftragt sind. Die Entwicklung eines breiten Spektrums von Streitbeilegungsmechanismen ist ein Schlüsselfaktor für die Attraktivität von Investitionen und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt.

Die vom Saudi Center for Commercial Arbitration (SCCA) organisierte RIDW25 ist eine der bedeutendsten internationalen Veranstaltungen in der Branche für die Beilegung kommerzieller Streitigkeiten und steht in einer Reihe mit der Paris Arbitration Week, der London International Disputes Week und der China Arbitration Week.

Das Herzstück der RIDW25, die 4. internationale Konferenz und Ausstellung des Saudi Center for Commercial Arbitration (SCCA25), brachte prominente Juristen aus verschiedenen Sektoren vor einem Publikum von mehr als 1.250 lokalen und internationalen Teilnehmern aus allen Bereichen des Rechts und der Wirtschaft zusammen. SCCA25 bot 28 Redner sowie 9 Podiumsdiskussionen, Keynote-Reden und Präsentationen, in denen die bedeutendsten Ansätze zur Weiterentwicklung des kommerziellen Schiedsgerichtswesens und zur Förderung der Integration internationaler Rechtspraktiken erörtert wurden.

RIDW25 umfasste auch die sechste Ausgabe des SCCA International Arbitration Moot (SIAM6), ein internationaler kommerzieller Schiedsgericht-Wettbewerb für arabischsprachige Studenten, die in hypothetischen Schiedsverfahren antreten, die reale internationale Handelsschiedsfälle simulieren. SIAM6 ist der Schwesterwettbewerb des Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot ("Vis Moot").

Auf der Tagesordnung standen auch Diskussionen über die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf das Schiedsgerichtwesen und darüber, wie die Technologie dazu beitragen kann, die Effizienz und Transparenz von Streitbeilegungsverfahren zu verbessern.

Dr. Walid bin Sulaiman Abanumay, Vorstandsvorsitzender des SCCA, bestätigte, dass RIDW25 die Position Saudi-Arabiens als verlässlicher Ort für die Beilegung von Handels- und Investitionsstreitigkeiten stärkt und das Engagement des Landes widerspiegelt, ein rechtliches Umfeld zu schaffen, das Wirtschaftswachstum und Investitionen im Einklang mit den Zielen der "Saudi Vision 2030" unterstützt.

Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250227223632/de/

Contacts:

Amr A. Alsouwadi

Content Director at SCCA

00966509802255