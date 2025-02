Lahr (ots) -Mit LG gerät nach Senec ein weiterer Hersteller von Photovoltaik-Stromspeichern nach einer Explosion unter Druck. Nach einer Haus-Explosion in Schönberg (Schleswig-Holstein) hat das in Südkorea ansässige Unternehmen LG nach Medienberichten von NDR und dem PV-Magazin bestimmte Stromspeicher zurückgerufen. Der in dem Haus installierte Speicher von LG steht im Verdacht, eine Rolle bei der Explosion gespielt zu haben. Die polizeilichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Auch der Hersteller Senec hatte in der Vergangenheit mit Bränden und Verpuffungen seiner Produkte zu kämpfen. Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer vertritt bereits Tausende von Senec-Kunden und hat in mehreren Verfahren positive Urteile und Schadensersatz für Verbraucher erstritten. Für betroffene LG-Kunden bietet die Kanzlei eine kostenlose Ersteinschätzung im PV-Anlage-Online-Check (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/erneuerbare-energien/lg-stromspeicher-unter-verdacht-akku-rueckruf-durch-hersteller-nach-haus-explosionparagraph--id--19682). Die Kanzlei gehört zu den führenden Verbraucherkanzleien und ist insbesondere durch den Diesel-Abgasskandal bekannt geworden.Zerstörte Explosion eines LG-Speichers Haus in Schönberg?Am 19. Februar 2025 ereignete sich in einem Einfamilienhaus in Schönberg bei Sandesneben (Kreis Herzogtum Lauenburg) eine verheerende Explosion. Eine komplette Hauswand wurde herausgerissen, das Gebäude gilt als einsturzgefährdet. Laut ersten Einschätzungen von Experten steht der LG-Batteriespeicher der Solaranlage als mögliche Ursache im Fokus der Ermittlungen. Die Bewohner des Hauses waren glücklicherweise zum Zeitpunkt des Unglücks im Urlaub, sodass keine Verletzten zu beklagen sind. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hunderttausend Euro. Der Fertighausanbieter Viebrock, in dessen Typenhäusern zwischen 2017 und 2024 LG-Speicher verbaut wurden, hat nach dem Vorfall umgehend reagiert. Batteriespeicher derselben Produktionsreihe wurden in den Stand-by-Modus versetzt, alle anderen Speicher wurden vorsorglich gedrosselt, um mögliche Risiken zu minimieren. Laut Unternehmensangaben handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme.LG startet Rückrufaktion für fehlerhafte StromspeicherIn direkter Reaktion auf die Explosion in Schönberg hat LG eine Rückrufaktion (https://recall.lgessbattery.com/de/recallnotice.html) für bestimmte Heimspeicher-Modelle gestartet. Betroffen sind vor allem die Modelle LG RESU 10H und LG RESU 7H, die zwischen 2017 und 2019 produziert wurden. Diese Speicher können laut Hersteller überhitzen und in seltenen Fällen Feuer fangen. Besitzer dieser Modelle werden dringend dazu aufgefordert, ihre Geräte überprüfen zu lassen und gegebenenfalls an der Rückrufaktion teilzunehmen. LG bietet eine kostenfreie Inspektion und den Austausch betroffener Batterien an. Laut LG Energy Solution wurde bereits eine Website eingerichtet, auf der Verbraucher anhand der Seriennummer feststellen können, ob ihr Gerät betroffen ist.Folgende Modelle sind von dem Rückruf betroffen:- RESU3.3 (R4863P3SBMA)- RESU6.5 (R48126P3SBMA)- RESU10 (R48189P3SBMA)- RESU13 (EH048252P3S1BMA)- RESU7H_SEG (i.e. RESU7H_Type R) (11163P3SSEG1/EH111063P3S31)- RESU7H_DLT (i.e. RESU7H_Type C) (EH111063P3S3DLT1)- RESU10H_SEG1 (i.e. RESU10H_Type R) (R15563P3SSEG1/R15563P3SSEG2- RESU10H_DLT (i.e. RESU10H_Type C) (R15563P3SDLT1)- RESU10M (EH155063P3S7BMA)- S/A Gen2 1P (EM048063P3S2, EM048063P3S4)- S/A Gen2 2P (EM048126P3S7, EM048126P3S8)Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer empfiehlt allen Besitzern von LG-Heimspeichern, umgehend zu prüfen, ob ihr Gerät unter die Rückrufaktion fällt. Weiterer Vorfall mit LG-Batteriespeicher in Nordrhein-WestfallenEin weiterer Brandfall mit einem LG-Batteriemodul ereignete sich in Werne, Nordrhein-Westfalen. Am 26. November 2024 berichtete PV-Magazine (https://www.pv-magazine.de/2024/11/26/e3-dc-speicher-mit-lg-batteriemodul-brennt-in-werne/) über einen Vorfall, bei dem ein E3/DC-Speicher mit einem LG-Batteriemodul Feuer fing. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, dennoch wurde das Gebäude erheblich beschädigt. Dieser Fall zeigt erneut, dass Batteriespeicher ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellen können, insbesondere wenn technische Defekte auftreten.Elektro-Innung: Technische Probleme in PhotovoltaikanlageJan Feddern, der Landesinnungsmeister der Elektroinnung Schleswig-Holstein, erklärte gegenüber dem NDR, dass die Batterie möglicherweise durch das sonnige Wetter überladen wurde. Wenn zu viel Energie gespeichert, aber nicht ins Netz eingespeist werde, könne es zu einer explosionsartigen Entladung kommen: "Aus Erfahrung ist das der erste mir bekannte Fall in Schleswig-Holstein, dass so ein Batteriespeicher in der Form explodiert. Dass das technisch möglich ist, dass so etwas explodiert in der Lithium-Ionen-Technik, ist mir bekannt. Das passiert aber ausschließlich bei technischen Problemen in der Batterie selber oder im Bereich der Laderegelung."Probleme bei Senec-Stromspeichern reißen nicht abNicht nur LG steht wegen fehlerhafter Batteriespeicher in der Kritik. Auch der Hersteller Senec (https://www.dr-stoll-kollegen.de/senec-stromspeicher), eine Tochtergesellschaft von EnBW, musste in den vergangenen Jahren mit massiven Problemen kämpfen. Aufgrund mehrerer Brandfälle rief Senec bereits 2022 und 2023 zahlreiche Batteriespeicher zurück. In mehreren Wellen wurden die betroffenen Geräte deaktiviert und mussten durch ein Software-Update gesichert werden. Dennoch gibt es weiterhin Berichte über technische Defekte und Ausfälle. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer vertritt bereits Tausende von Senec-Kunden, die durch die temporären Abschaltungen ihrer Speicher finanzielle Verluste erlitten haben. Viele Verbraucher wurden über Monate hinweg von ihren Speichern getrennt, obwohl sie auf die autarke Energieversorgung gesetzt hatten. Die Verbraucher sind verunsichert. Dr. Stoll & Sauer hat mehrere positive Urteile für Senec-Kunden bereits erstritten.Rechtliche Möglichkeiten für LG- und Senec-KundenDie Kanzlei Dr. Stoll & Sauer hat bereits mehrere positive Verbraucherurteile gegen Senec erstritten, die auch für LH von Bedeutung werden könnten. Leistungsdrosselungen des Batteriespeichers und Sicherheitsmängel wie potenzielle Brandgefahr wertete beispielsweise das Landgericht Stuttugart als Sachmangel. Am 10. Oktober 2024 verurteilte das Gericht den Händler zur Rücknahme der Anlage und zur Zahlung von 16.735,26 EUR (Az.: 55 O 45/24 (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/verbraucherschutz/senec-urteil-haendler-muss-komplette-pv-anlage-zuruecknehmen)). Besonders relevant ist, dass das Gericht die nachträgliche Drosselung der Senec-Speicher als Sachmangel einstuft. Auch das Landgericht Bielefeld hat dies in einem Urteil vom 23. Januar 2025 so gesehen (Az.: 9 O 212/24 (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/verbraucherschutz/senec-skandal-haendler-muss-mangelhaften-stromspeicher-zuruecknehmen)). Wer einen gedrosselten Stromspeicher besitzt, kann folgende Rechtsansprüche geltend machen:- Rücktritt vom Kaufvertrag wegen Mangelhaftigkeit des Speichers.- Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen Rückgabe des Geräts.- Schadensersatz für wirtschaftliche Nachteile durch die Leistungseinschränkung.- Minderung des Kaufpreises aufgrund der erheblichen Einschränkung der Nutzung.Dr. Stoll & Sauer gehört zu den führenden KanzleienDie Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH gehört zu den führenden Kanzleien für Verbraucherrecht in Deutschland. 