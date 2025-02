DJ WOCHENVORSCHAU/10. bis 16. März (11. KW)

=== M O N T A G, 10. März 2025 *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Jahresergebnis 07:10 DE/Hypoport SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:30 DE/Atoss Software SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 DE/Handelsbilanz Januar *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Januar *** 08:15 DE/Traton SE, Jahresergebnis *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau *** 10:00 EU/Ergebnisse der EZB-Umfrage unter geldpolitischen Analysten 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Jahrespressekonferenz 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland März *** 12:00 DE/Biontech SE, Jahresergebnis (13:00 Analystenkonferenz) *** 21:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q - BE/Treffen der Eurogruppe der Finanzminister D I E N S T A G, 11. März 2025 *** 01:50 JP/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) *** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Gea Group AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK) *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Jahresergebnis *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 4Q *** 10:00 FI/EZB-Ratsmiglied Rehn, Pk zu Ausblick auf finnische- und Euroraum- Konjunktur und EZB-Geldpolitik *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 15:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) Januar - BE/Ecofin-Treffen der EU-Finanzminister M I T T W O C H, 12. März 2025 06:50 LU/Grand City Properties SA, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Brenntag SE, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Geschäftsbericht *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Jahresergebnis 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Jahresergebnis *** 07:30 ES/Inditex SA, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Puma SE, Jahresergebnis (15:00 Analystenkonferenz) *** 09:45 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz "The ECB and it's Watchers XXV" (u.a. mit EZB-Ratsmitgliedern Villeroy de Galhau (10:30), Escrica (13:00), Nagel (14:45) und Lane (16:15)) *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, 4Q *** 13:30 US/Realeinkommen Februar *** 13:30 US/Verbraucherpreise Februar *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q - DE/ACI, Beginn European Green Steel Industry Summit 2025 (bis 13.03.) *** - DE/Porsche AG, Jahresergebnis - DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Jahresmedienkonferenz - Opec-Ölmarktbericht - US-Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium treten in Kraft D O N N E R S T A G, 13. März 2025 *** 07:00 CH/Swiss Re Group, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Februar *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Jahresergebnis *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis *** 07:00 DE/Hellofresh SE, Jahresergebnis *** 07:00 DE/K+S AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Grenke AG, Jahresergebnis 07:00 CH/Docmorris AG, Jahresergebnis (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Jahresergebnis 07:35 DE/MLP SE, Jahresergebnis 07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Jahresergebnis 10:00 FR/IEA-Ölmarktbericht *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI - Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung *** 11:00 EU/Industrieproduktion Januar *** 13:30 US/Erzeugerpreise Februar *** 13:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche *** 17:50 IT/Enel SpA, Jahresergebnis *** - DE/Konjunkturprognose des IfW - Institut für Weltwirtschaft - DE/ACI, Abschluss European Green Steel Industry Summit 2025 (seit 12.03.) - DE/Deutsche Bank AG, Geschäftsbericht F R E I T A G, 14. März 2025 *** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Bechtle AG, Jahresergebnis *** 07:30 DE/BMW AG, Jahresergebnis (8:00 BI-PK) 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 DE/Großhandelspreise Februar *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Februar *** 08:00 GB/BIP Januar *** 08:00 GB/Handelsbilanz Januar *** 08:00 GB/Industrieproduktion Januar 08:30 TW/Foxconn Technology Group , Ergebnis 4Q *** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) März - DE/MVV Energie AG, HV - DE/Allianz SE, Geschäftsbericht - US/Frist für Einigung auf Finanzierung der US-Regierung läuft ab ===

