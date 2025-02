Demetra Holding erwirbt 51 der Anteile an GetSet Surgical, einem führenden Anbieter von steril verpackten Einweg-Chirurgie-Sets für die Wirbelsäule

Strategische Akquisition zielt darauf ab, Demetras Lösungen für das Infektionsmanagement und das orthopädische Angebot zu erweitern

Die US Spine Division von Demetras Portfoliounternehmen OsteoRemedies wird den Vertrieb auf dem US-Markt übernehmen

CE-gekennzeichnete Systeme GoPLF! und GoLIF! sind bereits auf dem Weltmarkt erhältlich; FDA-Zulassung für GOPLF liegt bereits vor, Zulassung für GoLIF! wird 2025 erwartet

Demetra Holding, ein innovatives und unabhängiges internationales Medizintechnikunternehmen, das führend in der Bereitstellung von antiinfektiven Zementen, Platzhaltern und Biomaterialien für orthopädische Anwendungen ist, gab heute die Übernahme einer 51%igen Beteiligung an GetSet Surgical, einem führenden, in der Schweiz ansässigen Anbieter von Lösungen für die Wirbelsäulenchirurgie bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250227647229/de/

Michele Perrino, CEO of Demetra Holding (Photo: Business Wire)

Die Übernahme stellt einen bedeutenden Schritt in der Strategie von Demetra Holding dar, ihr Angebot im Bereich Wirbelsäule zu erweitern. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden Demetras bestehende Technologien mit der Expertise von GetSet im Bereich der sterilen Wirbelsäulensets kombiniert, um eine umfassende Produktpalette für Wirbelsäule und Orthopädie zu schaffen, die darauf ausgelegt ist, Infektionsrisiken zu reduzieren, die Effizienz in Krankenhäusern zu optimieren und zur Nachhaltigkeit der Umwelt beizutragen.

Strategische Vorteile der Akquisition

Die Investition wird die Stärken beider Unternehmen vereinen und einen neuen Ansatz für Wirbelsäulen- und orthopädische Verfahren schaffen. Die Verwendung von steril verpackten Einweg-Implantaten und -Instrumenten trägt dazu bei, das Infektionsrisiko und die Krankenhauskosten im Zusammenhang mit Problemen bei der zentralen Sterilisation zu verringern. Dies steht im direkten Einklang mit Demetras Mission, das Unternehmen der Wahl für Infektionsmanagement und Effizienz durch seine Portfolio-Unternehmen zu werden: Tecres, OSARTIS, OsteoRemedies und Yijiutai.

Durch diese Übernahme werden beide Unternehmen in der Lage sein, integrierte Lösungen anzubieten, die die Patientensicherheit und die operative Effizienz sowie die Umweltverträglichkeit fördern wichtige Ziele im modernen Gesundheitswesen.

Michele Perrino, CEO der Demetra Holding, kommentierte: "Demetra Holding ist stolz, an der Spitze dieser Zusammenarbeit zu stehen, zumal sie perfekt mit unserer Mission übereinstimmt, Gesundheitslösungen zu verbessern, die weltweit auf Strategien zum Management von orthopädischen Infektionen ausgerichtet sind. Durch die Kombination der innovativen Fähigkeiten von GetSet Surgical mit unserem bestehenden Produktangebot streben wir an, die erste Wahl für Chirurgen und ihre Patienten im Markt für sterile, einmalig verpackte Wirbelsäulenverfahren zu werden."

Ole Stoklund, Gründer und CEO von GetSet Surgical, erklärte: "Die Integration der hochmodernen, steril verpackten Wirbelsäulensets von GetSet mit dem robusten Portfolio und den Ressourcen der Demetra Holding wird unser gemeinsames Engagement für die Minimierung von Infektionsrisiken und die Optimierung der operativen Effizienz in Krankenhäusern und dem aufstrebenden ASC-Markt deutlich verstärken."

Globale Expansion und Fokus auf US-Markt

Im Rahmen ihrer Expansionspläne setzt die Demetra Holding vorrangig auf die Einführung der GetSet-Produkte auf dem US-amerikanischen Markt. Die neu geschaffene US Spine Division des Portfoliounternehmens von Demetra, OsteoRemedies, wird den Vertrieb der Produkte übernehmen. Die Abteilung steht unter der Leitung von Ted Bird, ein Branchenveteran, der jüngst zum Vice President Spine Commercial ernannt wurde.

Das anfängliche Produktangebot in den USA wird das bereits von der FDA zugelassene GoPLF! Posterior Lateral Fusion System von GetSet umfassen. Die Einführung des GoLIF! Lumbar Interbody Fusion Systems von GetSet wird voraussichtlich im Laufe dieses Jahres erfolgen, vorbehaltlich der 510(k)-Zulassung der FDA. Weitere Systeme, die sich bereits in der Entwicklung befinden, werden durch die neue Investition vorangetrieben.

Integration in die globale Infrastruktur von Demetra

Demetra Holding ist bestrebt, die innovativen Produkte von GetSet Surgical über die USA hinaus weltweit einzuführen. Sowohl das GoPLF!- als auch das GoLIF!-System sind bereits CE-gekennzeichnet und für den Vertrieb in Europa und anderen internationalen Märkten verfügbar. Durch die Nutzung von Demetras umfangreicher Infrastruktur wird die Integration von GetSet Surgical die Verfügbarkeit von fortschrittlichen Gesundheitslösungen in den wichtigsten globalen Märkten ausweiten, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung von Patientenergebnissen und der Steigerung der Effizienz in der Gesundheitsversorgung weltweit liegt.

Über Demetra Holding SpA Demetra Holding mit Hauptsitz in Mailand, Italien, hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative Healthcare-Unternehmen zu akkumulieren, die durch fortschrittliche Produkte Leben verbessern, wobei der Schwerpunkt auf Infektionsprävention und -kontrolle liegt. Für weitere Informationen besuchen Sie www.demetraholding.com

Über GetSet Surgical Das 2016 in der Schweiz gegründete Unternehmen GetSet Surgical verändert die konventionelle Wirbelsäulenchirurgie, indem es steril verpackte, gebrauchsfertige Implantate und Instrumente anbietet. Mehr Informationen finden Sie unter www.getsetsurgical.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250227647229/de/

Contacts:

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Edelman Press Office

Paola Maini paola.maini@edelman.com

Elena Parodi elena.parodi@edelman.com