RIMINI, Italia, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das zweite Jahr von "Choose the European Friendship", dem europäischen Projekt zur Förderung der Piadina Romagnola g.g.A. in Italien und Deutschland, ist mit bedeutenden Ergebnissen zu Ende gegangen.

Im vergangenen Jahr wurde viel in die Kommunikation investiert: eine TV-Kampagne in Italien mit über 141 Millionen Zuschauern, eine ADV-Kampagne in Deutschland, die über 300.000 Zuschauer erreichte, die Zusammenarbeit mit 10 Influencern in den beiden Ländern und die Fortsetzung der Sustainability Tour, die in diesem Jahr begeisterte Radfahrer und 20 Tausend Besucher an der Riviera der Romagna in zwei Sommeretappen einbezog, die der Verbindung zwischen Produkt, Gebiet und Nachhaltigkeit gewidmet waren.

Der Zugang zum deutschen Markt erwies sich als eine komplexe Herausforderung. "Es braucht Zeit und eine gezielte Strategie, um sich bei den Verbrauchern und dem Handel in Deutschland zu akkreditieren", kommentiert Alfio Biagini, Präsident des Konsortiums zur Förderung und zum Schutz der Piadina Romagnola g.g.A.. "In diesem zweiten Jahr haben wir uns darauf konzentriert, die Beziehungen zu den Medien zu verstärken, wie die Kampagne zeigt, die wir gerade mit der Lebensmittel Zeitung und ESM gestartet haben und die den bereits im letzten Herbst erfolgreich erprobten Ansatz wieder aufgreift, um den Bekanntheitsgrad des Produkts zu erhöhen, das noch zu oft mit der Tortilla verwechselt wird".

Im nächsten Jahr wird das Projekt weiterentwickelt: Neben der Kommunikation wird der Schwerpunkt auf der direkten Einbindung der Handelsketten liegen, um einen konkreten Dialog mit den Käufern einzuleiten und den Eintritt der Piadina Romagnola g.g.A. in den deutschen Markt zu fördern, nicht nur als Nischenprodukt, sondern als authentisches Symbol des Made in Europe.

Pressestelle: - SECNewgate Italia - Giorgia Rizzi giorgia.rizzi@secnewgate.it

https://www.piadinaandfriends.com/

Informationen in Bezug zum Konsortium für die Förderung und den Schutz der Piadina Romagnola g.g.A.

Das Konsortium für die Förderung und den Schutz der Piadina Romagnola g.g.A. wurde gegründet, um die Piadina Romagnola (auch Piada Romagnola genannt) und die Variante der Piadina oder Piada Romagnola alla Riminese (Fladenbrot auf Rimini-Art) zu fördern und aufzuwerten sowie die Bestimmungen und den Referenztext für die Piadina-Herstellung nach traditionellem Rezept durchzusetzen. Die Bemühungen des Konsortiums führten am 24. Oktober 2014 zur Anerkennung der geschützten geografischen Angabe (ital. IGP). Derzeit umfasst das Konsortium 12 Unternehmen der Region Romagna von unterschiedlichen Größen und aus den Bereichen der handwerklichen Herstellung, der Industrie und der Kioske. Für diese Unternehmen übernimmt das Konsortium die Rolle des Vermittlers und Vertreters.

Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten sind die der Autorin/des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für die Forschung (REA) wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können dafür verantwortlich gemacht werden.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5da461c3-0c06-4a39-843c-df52fab13a4b