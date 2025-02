Alzchem Group AG, "vertikal integrierter Spezialchemie-Anbieter mit führender Marktposition in ausgewählten Nischenmärkten", steht für einen der Smallcaps, dem ein Kurs- Aufholpotential gegenüber den grossen amerikanischen Techwerten zugestanden - und zugeschrieben wird. Wenn die Zeit der Grossen vorbei sein sollte und jetzt die kleinen Werte aufholen sollten, dann könnte einer dieser Spezialwerte die Alzchem sein. Schaut man sich das Chartbild der letzten 12 Monate an, dann kann man schon fast ins Schwärmen geraten. Fragt sich nur: Geht es jetzt so weiter, oder sind die Rosinen schon gepickt ...

