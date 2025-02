EQS-News: Manz AG / Schlagwort(e): Insolvenz/Verkauf

Manz AG veräußert Asiengeschäft im Rahmen eines Management-Buy-Outs



28.02.2025 / 16:39 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Manz AG veräußert Asiengeschäft im Rahmen eines Management-Buy-Outs Reutlingen, 28. Februar 2025 - Der Insolvenzverwalter der Manz AG, Rechtsanwalt Martin Mucha, und Robert Lin, Geschäftsführer der Manz Tochtergesellschaften in der VR China und Taiwan, haben am heutigen 28. Februar 2025 einen Kaufvertrag zur Übernahme des Teilkonzerns Manz Asien durch Robert Lin unterzeichnet. Der Verkaufserlös fließt der Insolvenzmasse der Manz AG zu. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stilschweigen vereinbart. Der Teilkonzern Manz Asia Ltd. mit Sitz in Hongkong (VR China) umfasst die Tochtergesellschaften Manz China Suzhou Ltd (Suzhou, VR China), Manz Chungli Ltd. (Chungli, Taiwan), Manz Taiwan Ltd. (Chungli, Taiwan) und die Manz India Private Ltd. (New Dehli, Indien). Die Gesellschaften in Taiwan und der VR China sind Produktions-, Entwicklungs-, Vertriebs- und Servicestandorte der Manz Gruppe, Kunden in Indien werden mit Vertriebs- und Serviceleistungen lokal bedient. Technologische Schwerpunkte des Asiengeschäftes von Manz bilden die Anlagenherstellung zur Halbleiterfertigung (Semiconductor), hierzu zählen das sogenannte FOPLP-Verfahren (Panel Level Packaging) sowie innovative Digital Printing-Lösungen, die die steigenden Anforderungen an Leistung und Effizienz in der stark gewachsenen Halbleiterindustrie erfüllen. Zudem werden Auftragsfertigungen für namhafte Kunden erbracht. Dabei ist die Kundennähe bei der hohen Komplexität der Fertigungsprozesse ein bedeutsames Kirterium. Robert Lin ist seit 15 Jahren bei Manz tätig, unter anderem als Geschäftsführer der Manz China und der Manz Taiwan. Unter seiner Führung enstand ein eigener Vertrieb und ein geschärfter Marktauftritt, was zu einer größern Sichtbarkeit am Markt geführt hat. Mit dem Management-Buy-Out werden nun die Voraussetzungen für die weitere Entwicklung des Unternehmens geschaffen. In seiner neuen Funktion als Investor übernimmt Robert Lin alle rund 380 Mitarbeiter von Manz in der Region Asien und plant, die bestehende strategische Ausrichtung weiter auszubauen. Der Kauf wird von finanzstarken Investoren mit langjähriger Erfahrung in der Halbleiterindustrie unterstützt. Dadurch werden die notwendigen Mittel für die zukünftige Wachstumsstrategie von Manz Asia gesichert. Insolvenzverwalter Martin Mucha äußert sich zufrieden mit dem Verkauf an den erfahrenen Manz-Manager: "Herr Robert Lin genießt das volle Vertrauen des Vorstands der Manz AG. Wir sind uns sicher, dass das Asiengeschäft bei Herrn Lin und seinem Team in sehr gute Hände kommt." Kontakt: Manz AG

Katrin Neuffer Steigäckerstraße 5

72768 Reutlingen

Tel.: +49 (0)7121 - 9000-395

E-Mail: investor-relations@manz.com



28.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com