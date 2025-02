Paris (www.anleihencheck.de) - Vergangene Woche senkte die Reserve Bank of Australia den Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,10 Prozent, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Es sei die erste geldpolitische Lockerung seit November 2020 gewesen. Die Währungshüter hätten ihre Entscheidung vor allem mit der sinkenden Inflation begründet: Im vierten Jahresabschnitt habe die Teuerungsrate bei 2,4 Prozent gelegen, nach 2,8 Prozent in den drei Monaten zuvor. Der Aussie-Dollar habe den Zinsschritt bislang mit einem Verlust von gut 2 Prozent gegenüber dem Euro quittiert. Ob die Gemeinschaftswährung weiter Boden gutmachen könne, bleibe allerdings abzuwarten. Denn Notenbank-Gouverneurin Michele Bullock habe betont, dass der jüngste Beschluss nicht zwingend der Beginn eines anhaltenden Zinssenkungszyklus sein müsse. Die Märkte würden sich entsprechend zurückhaltend zeigen. ...

