Herzlich Willkommen zum "eMobility Update'! Chinas größter Elektroauto Hersteller bringt nun ein weiteres Modell nach Europa - und zwar den BYD Atto 2. Der Wagen soll in zwei Wochen seine Deutschland-Premiere feiern. In den ersten Nachbarländern stehen schon die Preise fest. Ein guter Indikator! BYD hat nun in den ersten europäischen Ländern den Online-Konfigurator für den Atto 2 geöffnet. Dadurch ist nun klar: Das kompakte SUV startet in Frankreich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...