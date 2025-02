ROUNDUP 2: Inflationsrate verharrt bei 2,3 Prozent

WIESBADEN - Vorerst keine weitere Entspannung bei der Teuerung in Deutschland: Im Februar lagen die Verbraucherpreise wie im Januar um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten zur Inflation errechnet hat.

EZB: Inflationserwartungen der Verbraucher gehen zurück

FRANKFURT - In der Eurozone sind die Inflationserwartungen der Verbraucher zu Beginn des Jahres gesunken. Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten die Konsumenten im Januar auf Sicht von 12 Monaten eine Preissteigerung um 2,6 Prozent, wie die EZB am Freitag in Frankfurt mitteilte. Im Dezember hatte die Inflationserwartung noch bei 2,8 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt einen unveränderten Wert erwartet.

ROUNDUP 2/Geräuschlose Premiere: Schwarz-Rot sondiert still und leise

BERLIN - Fast viereinhalb Stunden haben Union und SPD in Berlin hinter verschlossenen Türen die Möglichkeiten für die Bildung einer schwarz-roten Bundesregierung ausgelotet. "Die Sondierungsrunde trifft sich kommende Woche wieder", teilten die Generalsekretäre von CDU, CSU und SPD, Carsten Linnemann, Martin Huber und Matthias Miersch, in einer Stellungnahme mit. Vor den Kameras äußerte sich aus den Verhandlungsteams zunächst niemand. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll die nächste Runde spätestens am Donnerstag stattfinden, im Gespräch ist auch der Dienstag.

USA: Einkommen steigen deutlich - Konsumausgaben sinken

WASHINGTON - In den USA sind im Januar die Einkommen der privaten Haushalte gestiegen und die Konsumausgaben gefallen. Zum Vormonat erhöhten sich die Einkommen um 0,9 Prozent, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet. Im Vormonat hatten sie um 0,4 Prozent zugelegt.

ROUNDUP: EU und Indien möchten Freihandelspakt noch in diesem Jahr abschließen

NEU-DELHI - Nach jahrelangen Gesprächen und einer mehrjährigen Verhandlungspause wollen die Europäische Union und Indien möglichst noch in diesem Jahr ein Freihandelsabkommen abschließen. Es wäre "das größte dieser Art auf der Welt", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. "Ich bin mir bewusst, dass das nicht einfach sein wird." Beide Seiten wollten jedoch darauf hinwirken, dass es damit noch dieses Jahr klappe. Darüber herrscht laut von der Leyen Einigkeit mit dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi.

ROUNDUP 2: Flaute am Arbeitsmarkt in Deutschland - selbst Experten betroffen

NÜRNBERG - Der deutsche Arbeitsmarkt braucht aus Sicht von Fachleuten die richtigen Impulse, um trotz Wirtschaftsflaute wieder Fahrt aufnehmen zu können. Die Unternehmen warteten jetzt auf eine neue Bundesregierung und deren grundsätzliche Ausrichtung, sagte der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, Daniel Terzenbach. Der Arbeitsmarkt verharre zurzeit in einer Seitwärtsbewegung.

ROUNDUP: Arbeitslosigkeit geht in Deutschland minimal zurück

NÜRNBERG - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar im Vergleich zum Vormonat leicht um 3000 auf 2,989 Millionen Menschen zurückgegangen. Das sind allerdings 175.000 mehr als im Februar 2024. Die Arbeitslosenquote verharrte im Monatsvergleich bei 6,4 Prozent, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg mitteilte.

Frankreich: Inflation fällt auf tiefsten Stand seit vier Jahren

PARIS - In Frankreich hat sich die Inflation im Februar deutlich abgeschwächt. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen im Jahresvergleich um 0,9 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist die niedrigste Inflationsrate seit Februar 2021. Zu Beginn des Jahres hatte die Jahresrate noch bei 1,8 Prozent gelegen.

Deutschland: Umsatz im Einzelhandel legt leicht zu



WIESBADEN - Der Einzelhandel in Deutschland ist mit besseren Geschäften in das Jahr gestartet. Im Januar sind die Umsätze real (preisbereinigt) um 0,2 Prozent im Monatsvergleich gestiegen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem etwas stärkeren Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet.

