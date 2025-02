Ethereum News: 'ETH hat in der Tat in diesem Zyklus eine Underperformance gezeigt, das ist keine Lüge'

Gerade im Jahr 2024 hofften viele Ethereum-Anleger darauf, dass die zweitgrößte Kryptowährung der Welt ordentlich zulegen wird. Schließlich rechneten bereits frühzeitig viele Krypto-Experten damit, dass nach der erfolgreichen Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs im Januar 2024 in den USA auch eine ETH-Variante folgen wird. Bitcoin konnte nur wenige Wochen nach dem Start der Spot-ETF-Angebote ein neues Allzeithoch erreichen.

Ethereum schaffte dies nicht und musste sogar im Gegenteil mit fallenden Kursen kämpfen. Im Vergleich mit der direkten Konkurrenz musste sich Ethereum in vielen Bereichen geschlagen geben. Könnte es jetzt endlich für den ETH-Token aufwärtsgehen?

Selbst Ethereum-Wale geben sich geschlagen: Ist die Blütezeit für ETH vorbei?

Die On-Chain-Analyseplattform LookOnChain veröffentlichte in den heutigen Morgenstunden die Information, dass ein Ethereum-Großinvestor, der vor zwei Jahren Teile seines Vermögens in den ETH-Token angelegt hatte, jetzt allem Anschein nach aufgegeben hat. In dem Tweet heißt es, dass der Krypto-Wal 2023 ganze 2.334 ETH-Token (Wert damals 4,24 Millionen US-Dollar) von der Kryptobörse Binance in seine Wallet übertragen hatte. In den heutigen Morgenstunden schickte dieselbe ETH-Adresse 2.375 ETH-Token (aktueller Wert 4,96 Millionen US-Dollar) an Binance - vermutlich zum Verkauf.

Zwischenzeitlich war der Profit seines Investments auf über 5 Millionen US-Dollar angestiegen, doch schien er auf noch höhere Gewinne zu hoffen - und hatte damit bisher Pech.

(Quelle: X-Account @MikybullCrypto)

Tatsächlich musste sich Ethereum vor allem im direkten Vergleich mit Solana in vielen Punkten geschlagen geben: Während Solana weiterhin mit 3.000 bis 5.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) punktet, ist Ethereum mit 15 bis 30 TPS wesentlich langsamer. Auch die Marktkapitalisierung des SOL-Tokens ist im direkten Vergleich prozentual wesentlich höher gestiegen. Selbst das Total Value Locked (TVL) stieg bei Solana im vergangenen Jahr um 150 Prozent im Vergleich zu 2023, während Ethereum im selben Zeitraum ein Wachstum von knapp 20 Prozent verzeichnen konnte.

Doch auch andere große Krypto-Projekte konnten gegenüber Ethereum aufholen: Die Binance Smart Chain und auch die Avalanche-Blockchain können für wenige Cent (zwischen 0,05 und 0,30 US-Dollar) Transaktionen durchführen, während der Schnitt der ETH-Blockchain in 2024 bei 2 bis 5 US-Dollar lag.

Kein Wunder also, dass in diesem Zeitraum viele Anleger zur Konkurrenz wechselten und vor allem Solana bevorzugten. Zwischenzeitlich war der Andrang auf dem SOL-Netzwerk sogar so groß, dass es zu starken Verzögerungen gekommen ist. Ähnlich wie Ethereum bietet jetzt auch Solana erste Layer-2-Skalierungslösungen: Solaxy (SOLX) ist das erste Projekt, das dieses Problem langfristig lösen möchte.

Unglaublicher Presale-Erfolg für Solaxy: Fast 24 Millionen US-Dollar bereits gesammelt

Trotz des aktuell eher mauen Krypto-Markts scheint das Interesse an dem Layer-2-Projekt groß zu sein: Über 23,9 Millionen US-Dollar sind mittlerweile an Kapital im Vorverkauf zusammengekommen - und bis zum Ende werden noch einige Wochen vergehen. Doch was genau möchte Solaxy überhaupt bieten?

Die Idee orientiert sich klar an der Ethereum-Layer-2-Idee: Durch den Einsatz der modernen Rollup-Technologie arbeitet Solaxy als eine Art Sidechain für Solana und kann so die Last der Transaktionen über die Mainchain reduzieren. So kommt es nicht mehr zu Ausfällen und Verzögerungen.

Der native SOLX-Token der Plattform verfolgt außerdem einen Multi-Chain-Ansatz und lässt sich sowohl über Solana als auch über Ethereum einsetzen. Dies soll garantieren, dass das Projekt einerseits von der großen DeFi-Seite der Krypto-Welt profitiert, andererseits mit schnellen und günstigen Transaktionen die Stärken der Solana-Blockchain ausspielt.

Aktuell wird der SOLX-Token zu einem Preis von 0,001648 US-Dollar angeboten und kann direkt in einem ersten Presale-Staking-Programm festgesetzt werden. Letzteres bietet derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 170 Prozent und wird drei Jahre nach dem Coin Launch aktiv bleiben, um so das Projekt zu stabilisieren und gleichzeitig langfristige Anleger zu belohnen.

