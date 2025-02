Normalerweise handeln die Preise für Industriemetalle in London und New York Hand in Hand. Zumindest wenn man es umrechnet. Während Kupfer in London in Dollar je Tonne gehandelt wird, wird das rote Metall in den USA in Dollar je Pfund gehandelt. Doch Preisdifferenzen gibt es eher selten. Doch aktuell gibt es eine riesige Diskrepanz: In New York ist Kupfer umgerechnet 700 Dollar je Tonne teurer als in London.Der Grund: Es drohen Zölle auf Kupfer. US-Präsident Donald Trump hat eine Überprüfung angeordnet, ...

