Kurz nach Xpengs Ankündigung, nach Polen zu expandieren, gibt der chinesische Hersteller auch seinen bevorstehenden Markteintritt in der Schweiz, Tschechien und der Slowakei bekannt. In allen drei Ländern wird Xpeng seine Elektroautos ab dem zweiten Quartal über die Hedin Mobility Group vertreiben. Nach den großen europäischen Märkten wendet sich Xpeng zunehmend auch kleineren E-Auto-Nationen in Europa zu. Erst gestern verkündete das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...