Die meistgehandelten Produkte: Europäische Börsen unter Druck

Die europäischen Börsen bleiben auch am Freitagnachmittag unter Druck. Investoren agieren zurückhaltend, denn die undurchsichtige Dekret-Politik aus Washington sorgt für Unsicherheit. Vor allem im transatlantischen Verhältnis fehlt es weiterhin an klaren Ansagen.

Der DAX® und der Euro-Stoxx®-50 tendieren leichter, während sich der Euro auf gedrücktem Niveau bewegt.

Auf der Makroseite gibt es positive Signale. Die neuesten Inflationsdaten aus Frankreich bestätigen den Rückgang des Preisdrucks. Bereits zuvor hatte Spanien mit moderaten Zahlen überrascht. In Deutschland lagen die Verbraucherpreise leicht über den Erwartungen, doch die Deutsche Bank betont, dass die Kerninflation deutlich nachgegeben habe.

Schwäche zeigt sich weiterhin im Technologiesektor. Die Verluste der Nvidia-Aktie belasten das Sentiment. Der Markt hadert zudem mit potenziellen Handelsbeschränkungen durch Washington. Die "Glorreichen Sieben" haben seit ihren Dezemberhochs spürbar Federn lassen müssen.

Blick auf die Unternehmenszahlen: Allianz und BASF im Fokus

Bei der Allianz sorgt ein solider Zahlenausweis für Diskussionen. Die UBS lobt starke Ergebnisse und eine großzügige Ausschüttung, verweist jedoch auf minimale Verfehlungen bei Solvabilität und Ausblick, was bei Analysten eher zu Vorsicht als zu Euphorie führt.

BASF meldet ein bescheidenes Volumenwachstum. Immerhin blieben die Preise stabil, was als positives Signal gewertet wird. Die Aktie bewegt sich weiterhin in einer Seitwärtsphase.

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG18C4 13,91 22502,41 Punkte 23881,709162 Punkte 16,47 Open End DAX® Bull HD8RBN 3,66 22496,00 Punkte 18855,750294 Punkte 6,64 Open End DAX® Bull UG25ZX 7,92 22496,00 Punkte 21723,859126 Punkte 28,27 Open End DAX/XDAX® Bear UG12HG 13,07 22502,95 Punkte 23811,74911 Punkte 9,83 Open End MicroStrategy Inc. Bull HD3C34 13,06 253545 USD 117,659964 USD 1,55 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.02.2025; 17:35 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag The Goldman Sachs Group Inc. Call HD8QPP 3,88 615,12 USD 620,00 USD 8,30 18.06.2025 Morgan Stanley Inc. Call UG02RF 0,50 131,26 USD 160,00 USD 7,38 17.12.2025 Bayer AG Call HD6Q8Q 0,27 22,6725 EUR 30,00 EUR 3,56 16.12.2026 Krones AG Call UG2J4F 0,40 130,10 EUR 160,00 EUR 9,29 17.12.2025 DAX® Call UG1S69 15,88 22558,00 Punkte 21000,00 Punkte 13,54 07.03.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.02.2025; 17:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Coinbase Global Inc. Long HD7NYZ 1,81 211,805 USD 156,319088 USD 4 Open End MicroStrategy Inc. Long UG1CL8 0,56 248,615 USD 180,0887 USD 4 Open End Apple Inc. Long HD2N4Y 14,79 236,915 USD 158,244989 USD 3 Open End DAX® Short HC8E7G 2,20 22570,50 Punkte 28188,813296 Punkte -4 Open End Palantir Technologies Inc. Long UG38JB 0,30 82,14 USD 72,544615 USD 13 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.02.2025; 17:50 Uhr;

