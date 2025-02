Der Darmstädter Pharmakonzern verzeichnet leichte Kurssteigerungen an der Börse, während Aktienexperten ein deutliches Wachstumspotenzial von über 34% prognostizieren.

Der Pharma- und Chemiekonzern Merck verzeichnete am gestrigen Handelstag einen leichten Kursanstieg an der Frankfurter Börse. Die Aktie gewann im XETRA-Handel am Nachmittag 1,0 Prozent und erreichte 136,50 Euro, wobei dies gleichzeitig das Tageshoch markierte. Insgesamt wurden im Tagesverlauf 77.576 Aktien gehandelt. Diese moderate Erholung erfolgt in einem herausfordernden Marktumfeld für den Darmstädter Konzern, dessen Aktienkurs sich derzeit nur 2,71 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief von 132,80 Euro bewegt, welches erst vor kurzer Zeit am 12. Februar 2025 erreicht wurde. Zum Vergleich: Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 177,00 Euro und wurde Ende August 2024 erreicht - ein Niveau, das fast 30 Prozent über dem aktuellen Kurs angesiedelt ist.

Analystenschätzungen signalisieren Potenzial

Trotz der aktuell verhaltenen Kursentwicklung sehen Marktexperten weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial für die Merck-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 183,14 Euro, was einem möglichen Anstieg von über 34 Prozent entspricht. Unterstützt wird dieser Optimismus durch die jüngsten Quartalszahlen, die Merck Mitte November 2024 vorgelegt hatte. Im abgelaufenen Quartal konnte das Unternehmen seinen Gewinn pro Aktie auf 1,86 Euro steigern, verglichen mit 1,70 Euro im Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatz erhöhte sich leicht um 1,8 Prozent auf 5,27 Milliarden Euro. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Experten mit einem Gewinn von 8,72 Euro je Aktie. Zudem dürfen sich Anteilseigner auf eine prognostizierte Dividendenerhöhung von 2,20 Euro im Jahr 2023 auf voraussichtlich 2,33 Euro für das aktuelle Jahr einstellen.

