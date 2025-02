Solana-Kurs-Prognose: Anfang des Jahres kursierende Verschwörungstheorie bewahrheitet sich

Was zu Beginn des Jahres in der Solana-Community noch als Verschwörungstheorie abgetan wurde, scheint sich nun zu bewahrheiten. Im Januar hatten Gerüchte über die baldige Einführung von Solana-Futures die Runde gemacht, die zunächst von offizieller Seite dementiert wurden. Doch die jüngsten Entwicklungen geben den Spekulationen recht.

CME Group bereitet Solana-Futures vor

Bereits Ende Januar hatte ein X-Nutzer namens @SummersThings auf einer Subdomain der Chicago Mercantile Exchange (CME) einen Hinweis über die geplante Einführung von Solana-Futures entdeckt. Der bekannte ETF-Analyst James Seyffart griff diese Information auf und bezeichnete das genannte Einführungsdatum am 10. Februar als realistisch.

Als die Fox-Business-Journalistin Eleanor Terrett bei der CME nachfragte, erklärte ein Pressesprecher lediglich, dass es sich um eine versehentlich veröffentlichte Testversion der Website handele und noch keine offiziellen Entscheidungen zu den Anlagevehikeln getroffen worden seien. Dennoch vermuteten viele Beobachter, dass im Hintergrund bereits Vorbereitungen getroffen wurden.

Solana-Futures als Wegbereiter für ETFs

Die Solana-Futures werden, wie die Bloomberg-ETF-Experten Eric Balchunas und James Seyffart betonen, ein wichtiger Schritt in Richtung Solana-ETFs sein - ähnlich wie es bei Bitcoin und Ethereum der Fall war. Am 17. März könnte bereits der erste Solana-ETF an der CME eingeführt werden, wobei die Chancen auf eine Genehmigung angesichts der kryptofreundlichen US-Regierung als hoch eingeschätzt werden.

Die Solana-Futures werden in US-Dollar und nicht in SOL abgewickelt, sodass die Emittenten kein Solana hinterlegen müssen. Als Referenzwert dient die CME CF Solana-Dollar Reference Rate. Obwohl der Coin nicht direkt gekauft wird, könnte dies zusätzliche Liquidität in den Solana-Markt bringen, da Emittenten sich möglicherweise durch Käufe absichern werden.

