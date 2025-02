Eine gute Börsenwoche liegt zurück. Einige sehr spannende Wiener Termine folgen. Ich hab dir die wichtigsten zusammengefasst. Aus Wiener Börsensicht liegt eine erfolgreiche Woche hinter uns, obwohl die Kurse am Freitag mit den internationalen Märkten nachgaben. Zuerst versetzte die Wienerberger AG trotz Gewinnrückgangs die Börsianer in Kauflaune: +10 Prozent ging es da rauf. Dann meldete der oberösterreichische Luftfahrtpartner FACC AG das beste Ergebnis seiner Geschichte. Nach einem mittwöchentlichen Zwischenhoch landete die Aktie am Freitag aber wieder. Am gleichen Tag vermeldete die ...

