© Foto: Julia Nikhinson/AP/dpa - dpa-Bildfunk

Investoren erwarten eine Intervention von US-Präsident Donald Trump zur Unterstützung des Marktes, so die Bank of America (BofA). Der S&P 500 Index ist in diesem Monat um fast 3 Prozent gefallen, teilweise wegen der Befürchtungen, dass Trumps vorgeschlagene Zölle einen globalen Handelskrieg anheizen könnten. Er liegt nun nur noch etwa 1 Prozent unter dem Schlusswert von 5.783 Punkten am 5. November, dem Tag der Präsidentschaftswahlen. Etwa die Hälfte der S&P 500-Mitglieder hat seit dem Wahltag Verluste erlitten, so Daten, die von Bloomberg zusammengestellt wurden. Der BofA-Analyst Michael Hartnett fordert indirekt ein Signal der US-Regierung an die Märkte, da sie langsam aber sicher unter …