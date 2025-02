Es ist das Ende eine Ära. Das kann man in diesem Fall sicherlich ohne Übertreibung sagen: Microsoft hat heute angekündigt, dass der Messaging- und Telefondienst Skype nach 21 Jahren am 5. Mai 2025 eingestellt wird. Nutzer sollen auf Microsoft Teams umsteigen, das bereits kostenlos verfügbar ist. Skype hatte in den 2000er-Jahren als Pionier für kostenlose Internetgespräche große Bekanntheit erlangt, wurde aber im Smartphone-Zeitalter zunehmend abgehängt und konnte auch während der Pandemie nicht ...

