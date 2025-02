Krypto-News: Investoren flüchten von riskantem Pump.Fun in sicherern Meme Index

Obwohl die erfolgreichste Memecoin-Launchplattform Pump.Fun auf Solana noch im Januar ihren Höhepunkt erreicht hat, wurde zuletzt trotz des Starts des eigenen Coins ein starker Rückgang erlebt. Meme Index soll hingegen neuartige, profitable Möglichkeiten bieten, um sich in diesem Sektor zu engagieren.

Laut den Angaben von Dune Analytics haben die Starts von neuen Memetoken auf Pump.Fun mittlerweile sogar schon um 80 % abgenommen. Einer der Hauptgründe dafür war die negative Stimmung, für welche der Memecoin Libra mit seinem Skandal gesorgt hat.

Jedoch gibt es weiterhin einige führende Memetoken, die wichtige Bestandteile des Kryptomarktes darstellen. Zu ihnen zählen etwa Dogecoin, Shiba Inu und Pepe, die alle auf Milliardenbewertungen kommen.

Dennoch bleibt die Schwierigkeit für Investoren, die vielversprechendsten Memetoken frühzeitig zu identifizieren. Mithilfe von Meme Index sollen sich die Nutzer jedoch nicht mehr länger nur auf Ahnungen verlassen müssen. Stattdessen können sie gemeinsam deutlich strategischer investieren und besonders praktisch diversifizieren.

Seit dem Start des Presales Ende Dezember konnte dieser schon über 3,88 Mio. USD einwerben. Interessierte haben nun noch die Chance, die Coins des bahnbrechenden Projektes unter dem späteren Einführungspreis für derzeit 0,01662118 USD zu kaufen.

Rückgang von Pump.Fun deutet auf eine Umorientierung in Richtung Meme Index hin

Die zunehmenden Rückgänge von Pump.Fun und die steigende Finanzierungssumme von Meme Index zeigen, dass die Investoren inzwischen nach Alternativen auf der Suche sind, um intelligenter in den Memecoin-Sektor zu investieren.

Seit dem Höchststand von Pump.Fun im Januar hat sich die Anzahl der Coins verringert, welche die Bonding Curve erreicht haben. Dabei ist wiederum ein Mindestmaß an Liquidität notwendig, damit sie überhaupt auf den dezentralen Börsen wie Raydium gelistet werden. Während Pump.Fun im Januar noch fast 1.200 zählte, sind es inzwischen nur noch 94.

Anzahl der erfolgreichen Bonding Curves von Pump.Fun pro Tag | Quelle: Dune - @anders

Aber auch die Token-Launches ohne Erreichen der Bonding Curve haben sich verringert. Zuvor wurden noch pro Tag Werte jenseits von 70.000 gesehen und nun sind es nur noch 27.000. Einer der Hauptgründe war der Libra-Coin, welcher bei vielen Investoren zu einer Abwendung von den Memecoins führte.

Dennoch haben diese Token im vergangenen Jahr ihren großen Durchbruch erlebt, als Rekordsuchanfragen verzeichnet und andere Sektoren überboten wurden. Einige traditionelle Coins wie Litecoin haben sich kurzzeitig sogar als Memetoken bezeichnet, um die gewünschte Aufmerksamkeit zu erhalten.

Manche Marktbeobachter erwarten sogar, dass es erst der Anfang des Sektors und in diesem Jahr noch mit Wachstum innerhalb des Superzyklus zu rechnen ist. Bei den letzten Verlusten könnte es sich somit lediglich um eine Rekalibrierung der Anleger gehandelt haben, um Probleme wie mit Libra zu vermeiden. Eine der besten Lösungen dafür scheint Meme Index zu sein.

Index-Investments wie von Meme Index stellen den nächsten entscheidenden Schritt für Memecoins dar

Nachdem von den Memecoins immer mehr nützliche Geschäftsmodelle aufgenommen wurden, stellen die indexbasierten Investmentoptionen nun den nächsten Schritt dar. Dies erwartet der Bitwise-CIO Matt Hougan im breiten Kontext auch für die Krypto-ETFs.

Index-Investments sind die natürliche Entwicklung der Finanzmärkte. So wurden damals im Jahr 1971 die ersten Indexfonds von Wells Fargo eingeführt. Diese Innovation hat den Anlegern eine besser strukturierte und datengesteuerte Anlagestrategie ermöglicht, nachdem die Unzufriedenheit über die aktiv verwalteten Fonds zugenommen hatte.

In ähnlicher Weise bietet der strukturierte und diversifizierte Ansatz von Meme Index jetzt eine logische Lösung für diejenigen, welche von den von einflussreichen Persönlichkeiten manipulierten Coins genug haben.

Meme Index verfolgt jedoch keinen sektorumfassenden Ansatz. Stattdessen unterteilen sich die verschiedenen Memecoin-Fonds entsprechend ihres Risikos und ihrer Chance. Somit werden dynamische und anpassungsfähige Strategien für die Nutzer geboten. Nach ihrer Volatilität unterteilt bietet Meme Index die folgenden vier Fonds:

Meme Titan Index: niedrigste Volatilität und Bewertungen über 1 Mrd. USD

niedrigste Volatilität und Bewertungen über 1 Mrd. USD Moonshot Index: etwas höhere Volatilität und Bewertungen von 250 Mio. USD bis 1 Mrd. USD

etwas höhere Volatilität und Bewertungen von 250 Mio. USD bis 1 Mrd. USD Midcap Index: noch höhere Volatilität sowie Bewertungen von 50 bis 250 Mio. USD

noch höhere Volatilität sowie Bewertungen von 50 bis 250 Mio. USD Meme Frenzy Index: riskantester Fonds mit Marktkapitalisierungen bis 50 Mio. USD

Dank Meme Index können Investoren schnell in eine Vielzahl von Memecoins ein- und aussteigen. Darüber hinaus repräsentieren sie gemeinsam einen Wal, dessen Transaktionen genausten von der Krypto-Community verfolgt werden. Daher könnte sie auch einen größeren Einfluss auf dem Markt gewinnen.

Meme Index verfolgt einen verantwortungsbewussten und gemeinschaftsorientierten Ansatz für Memecoins

Bei Meme Index erhalten die Tokeninhaber mit den Token Stimmrechte, welche sie bei den Abstimmungen über die Zusammensetzung der Fonds nutzen können. Somit dienen sie als ein Governance-Token, womit noch ganz andere Vorschläge wie die Listung weiterer Fonds für andere Sektoren, Mischfonds und sogar ETF-Listungen an traditionellen Börsen denkbar sind.

Durch diese Mitgestaltung ist ein verantwortungsbewussterer und strategischerer Ansatz bei den Investments möglich. Zudem dürften darum auch lebendige und informative Diskussionen entstehen, welche einen gewissen Mehrwert bieten. Außerdem sind bessere Zeitpunkte für Käufe und Verkäufe sowie sogar Total-Return-Ansätze mit steigenden und fallenden Kursen denkbar.

Mithilfe von Meme Index könnte das Wachstum des Memecoin-Sektors noch einmal angetrieben und der Superzyklus wiederaufgenommen sowie dem derzeitigen Trend entgegengewirkt werden.

https://twitter.com/memecoin_index/status/1895200164572471712

So können Sie $MEMEX-Coins kaufen

Die frühen Investoren können sich über den Vorverkauf bessere Konditionen sichern. Möglich ist dies über die Internetseite von Meme Index oder die Best Wallet mit ihren "Upcoming Tokens". Dabei werden USDT, ETH, BNB und Fiatwährungen akzeptiert.

Sicherheitshalber hat das Team die Smart Contracts von Coinsult und SolidProof auf kritische Schwachstellen untersuchen lassen.

Schließen Sie sich der Gemeinschaft von Meme Index auf X und Telegram an, um keine Neuigkeiten und Diskussionen über die besten Memecoins sowie Trends zu verpassen.

Jetzt mehr über Meme Index erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.