XRP Prognose: Interesse schwindet - crasht XRP unter 1 USDollar?

Kryptowährungen erleben derzeit einen massiven Abverkauf. Die laufende Woche hätte kaum bärischer verlaufen können. Bitcoin ist als wertvollste Kryptowährung um 20 Prozent eingebrochen und rutschte erneut unter 80.000 US-Dollar. Während die Korrektur vom Allzeithoch heftig verläuft, bleiben Rücksetzer für einen Bullenmarkt normal - auch in diesem Umfang. Besonders hart trifft es jedoch XRP, das noch stärker als Bitcoin fällt und aktuell unter der psychologischen Marke von 2 US-Dollar gehandelt wird.

Aktivität bricht ein - XRP verliert an Interesse

Die Metrik "Number of Active Addresses" misst die Anzahl eindeutiger Wallets, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums Transaktionen senden oder empfangen. Diese gilt als wichtiger Indikator für die Netzwerknutzung und das allgemeine Interesse an einer Kryptowährung.

Bei XRP ist die Zahl der aktiven Adressen zuletzt dramatisch um 50 Prozent gesunken - von 202.250 im Dezember auf nur noch 101.169 aktuell. Ein solcher Rückgang deutet auf ein nachlassendes Nutzerinteresse und geringere Transaktionsaktivitäten hin. Das schwindende Interesse könnte langfristig negative Auswirkungen auf den XRP-Kurs haben, warnen Experten.

Droht ein Fall unter 1 US-Dollar?

Der Krypto-Trader Jesse Olson hat verschiedene Preisziele für XRP identifiziert. Der Bereich von 2 US-Dollar wird aktuell intensiver getestet. Das vierte Kursziel würde im Bereich von 1,50 US-Dollar liegen, wo Olson eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Bodenbildung sieht. Zunächst könnte XRP jedoch um weitere 25 Prozent fallen.

Ob XRP zeitnah wieder unter 1 US-Dollar gehandelt wird, hängt auch stark vom Gesamtmarkt ab. Die Korrelation mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen bleibt hoch. Die extreme Angst im Markt macht jedoch eine Trendwende wahrscheinlicher. Dennoch stellt sich die Frage, welche positiven Impulse es für XRP geben könnte, da andere Altcoins derzeit spannender erscheinen.

BTCBULL als alternative Investitionsmöglichkeit im Presale

Meme-Coins haben sich in den letzten Jahren als wichtiger Bestandteil des Kryptomarkts etabliert, insbesondere wenn sie neue Ansätze einbringen. Trotz des jüngsten Abverkaufs bei Meme-Coins zeigt der BTCBULL-Presale bemerkenswerte Stärke und sammelt kontinuierlich Kapital ein.

BTCBULL verfolgt eine außergewöhnliche Strategie mit direkter Verbindung zu Bitcoin. Das Projekt bietet seinen Inhabern nicht nur potenzielle Kurssteigerungen, sondern auch automatische Ausschüttungen von echten BTC. Diese Belohnungen werden freigeschaltet, sobald der Bitcoin-Preis festgelegte Schwellenwerte überschreitet, beginnend bei 150.000 US-Dollar. Parallel sorgt eine deflationäre Tokenomics mit Token-Verbrennungen für ein sinkendes Angebot. Bislang wurden bereits drei Millionen US-Dollar im Presale eingesammelt.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

