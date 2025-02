Solana Prognose: Experten sehen weitere Kursrückgänge

Aktuell erleben Kryptowährungen an den Märkten massive Verluste, und auch Solana macht hier keine Ausnahme. Während Bitcoin unter die Marke von 80.000 US-Dollar gefallen ist, hält sich Solana derzeit relativ stabil bei 126 US-Dollar. Allerdings hatte der Altcoin bereits im Vorfeld erheblich an Wert verloren. Für Anleger stellt sich nun die entscheidende Frage, wie es mit Solana weitergehen könnte.

Analysten rechnen mit deutlichen Kursrückgängen

Der Kryptoanalyst Jackis äußerte sich kürzlich auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) pessimistisch zur weiteren Entwicklung von Solana. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen rechnet er nicht mit einem weiteren Anstieg, sondern mit einer Fortsetzung der aktuellen Abwärtsbewegung. Konkret sieht Jackis einen Preisrückgang auf 100 US-Dollar als realistisch an, was vom aktuellen Niveau aus einem Abwärtspotenzial von rund 20 Prozent entspricht.

Er begründet seine Einschätzung damit, dass der High-Time-Frame (HTF) während der letzten Aufwärtsbewegungen im August 2024 und im Januar 2025 stabil geblieben sei, während dies zuletzt nicht mehr der Fall war. Dennoch rät Jackis Anlegern, langfristig investiert zu bleiben. Nach dem Ende des Abverkaufs sieht er sogar relativ zeitnah ein Kursziel von 180 US-Dollar als realistisch an, was nach einer Korrektur auf 100 US-Dollar einem Aufwärtspotenzial von 80 Prozent entsprechen würde.

Noch pessimistischere Prognosen für Solana im Umlauf

Noch deutlicher äußerte sich der bekannte charttechnische Analyst Ali Martinez. Er wies darauf hin, dass sich bei Solana aktuell eine Änderung des Makro-Trends andeutet, was einen Übergang von einer bullischen in eine bärische Phase bedeutet. In mehreren Posts auf X machte er darauf aufmerksam, dass der Durchbruch unter 130 US-Dollar bei Solana den Weg für einen Kursverfall bis auf 65 US-Dollar frei gemacht haben könnte - was vom aktuellen Niveau aus weitere 50 Prozent Abwärtspotenzial bedeuten würde.

Zudem berichtete Martinez auf Basis mehrerer Statistiken, dass das Transaktionsvolumen und das Interesse an Solana aktuell deutlich zurückgehen, was sich ebenfalls negativ auf die Kursentwicklung auswirkt. Angesichts dieser Expertenmeinungen sieht die kurzfristige Zukunft für Solana düster aus, wenn man den Prognosen der Analysten Glauben schenken möchte.

Best Wallet als alternative Investitionsmöglichkeit im Presale

Während die Aussichten für Solana aktuell nicht optimal erscheinen, erlebt die innovative Web3-Wallet "Best Wallet" derzeit großes Interesse. Das Projekt konnte binnen kurzer Zeit bereits 10 Millionen US-Dollar an Geldern einsammeln, was für eine hohe Nachfrage unter den Anlegern spricht. Damit steht man kurz vor der nächsten Preiserhöhung beim Presale.

Bei Best Wallet handelt es sich um eine neue Generation von Krypto-Wallets, die unter anderem in Konkurrenz zu MetaMask tritt und mit fortschrittlichen Funktionen sowie einer benutzerfreundlichen Oberfläche punkten will. Auf der eigenen Webseite gibt sich das Projekt optimistisch und erklärt: "Best Wallet verzeichnet ein monatliches Nutzerwachstum von 50 Prozent und ist auf dem besten Weg, bis 2026 40 Prozent des 11 Milliarden Dollar schweren Marktes für nicht-verwaltete Wallets zu erobern."

Direkt zur offiziellen Best Wallet Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.