US-Ermittlungen gegen Argentiniens Präsident Milei wegen $LIBRA-Kryptoskandal eingeleitet

Der argentinische Präsident Javier Milei steht im Mittelpunkt eines wachsenden Skandals um die Kryptowährung $LIBRA. Nach einem Post des Präsidenten auf der Plattform X am 14. Februar 2025, in dem er das auf Solana basierende Libertad-Projekt erwähnte, schnellte der Kurs auf eine Marktkapitalisierung von 4,5 Milliarden US-Dollar, nur um nach Löschung des Posts um mehr als 90 Prozent einzubrechen. Nun hat das US-Justizministerium Ermittlungen eingeleitet.

Pump & Dump Vorwürfe und drohende Amtsenthebung

Milei wird vorgeworfen, einen klassischen "Pump & Dump" bei der Kryptowährung durchgeführt zu haben. Der Präsident weist diese Vorwürfe zurück und verteidigt sich mit den Worten: "Ich habe das nicht gefördert. Was ich getan habe, war, es bekannt zu machen." Laut seinen Aussagen sollen von den angeblich 44.000 betroffenen Anlegern etwa 39.000 automatisierte Trading-Bots gewesen sein, und die Wahrscheinlichkeit, dass Argentinier betroffen seien, sei "sehr, sehr gering".

Dennoch hat der Vorfall politische Konsequenzen. Oppositionsabgeordnete wie Leandro Santoro fordern ein Amtsenthebungsverfahren gegen Milei und bezeichnen den Skandal als internationale Peinlichkeit für Argentinien. Die Situation verschärft sich nun weiter, nachdem ein Konsortium aus Anwälten bei US-Behörden wie dem FBI Beschwerde eingelegt hat und das US-Justizministerium laut der Zeitung La Nacion Ermittlungen eingeleitet hat.

